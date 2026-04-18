¿Siempre has estado del lado de los villanos de Disney? Ahora puedes vivir todas esas historias en tus próximas vacaciones. Disney Cruise Line lanzó su nuevo crucero Disney Destiny y aquí los villanos son protagonistas… Tanto en los restaurantes, espectáculos y encuentros.

Estos son los héroes y villanos que se apoderan de los espacios del barco.

Hércules

La película Hércules es uno de los clásicos más queridos de Disney. Y sus personajes son los protagonistas en el crucero. Los verás en la decoración de las alfombras, en el elevador y en uno de los espectáculos tipo Broadway.

La obra de teatro se llama Disney Hércules y es un musical que incluye las canciones Zero to Hero y I won’t say I’m in Love, entre otras. Incluso están las hidras. Así que disfruta de la función.

Disney Destiny. Foto cortesía Disney Cruise Line (Kent Phillips, photographer)

Loki

Sin duda, una de las mejores sorpresas que puedes llevarte es ver el espectáculo de Loki en el Grand Hall, el cual se ilumina de verde con la presencia del “antihéroe”. “Con la intención de limpiar su nombre ante los mortales de Midgard, Loki intentará declararse gobernante de esta embarcación y sus ocupantes”. Es posible que te elijan para participar en esta puesta en escena, lo que te dejará grandes recuerdos.

Disney Destiny

Doctor Strange y Cruella de Vil

Si eres fan de Marvel, amarás saber que el barco Disney Destiny tiene un lounge inspirado en los hechizos y artefactos de Doctor Strange. Se llama The Sanctum, tiene decoración temática que te recordará a las películas e incluso podrás ver la capa de levitación. Está muy cerca del Grand Hall y será perfecto para tomar un cóctel o un café.

También tienes que entrar al Piano Bar De Vil. La decoración alude a Cruella de Vil con colores rojos, negros y estampados de dálmata. Hay cócteles con presentación temática, donde la moda es protagonista y en ciertos horarios, la mismísima Cruella de Vil se aparece para recorrer el lugar y sorprender a los pasajeros.

Disney Destiny. Foto cortesía Disney Cruise Line (Kent Phillips, photographer)

El Rey León

En el Disney Destiny hay un restaurante llamado Pride Lands: Feast of the Lion King. Es el más llamativo porque está inspirado en El Rey León y, además de una cena con ingredientes africanos, podrás ver una puesta en escena de la película con canciones, baile y mucha alegría.

También hay una dulcería con Edna, de los increíbles; en el Grand Hall hay una estatua de Black Panther y podrás encontrarte a Minnie vestida de héroe.

Disney Cruise Line ha crecido su flota últimamente y actualmente tiene ocho barcos: El Magic, Wonder, Dream, Fantasy, Wish, Treasure, Destiny y Adventure.

Disney Destiny. Foto cortesía Disney Cruise Line (Kent Phillips, photographer)

Cada crucero incluye alojamiento en camarotes temáticos, comidas gourmet, entretenimiento para todas las edades y clubes infantiles supervisados por personal capacitado. Todo está pensado para que las familias vivan unas vacaciones inolvidables sin preocuparse por nada.

Aunque los barcos comparten características en común, también tienen sellos propios que te permitirán tener diferentes tipos de aventuras a bordo. Adicional a esto, los itinerarios se multiplican con paradas en destinos como México, Bahamas, Alaska, Vancouver y diversos países de Europa.

Las posibilidades de viaje son varias, pues también hay itinerarios de 3, 5, 7, 9 días y más. Revisa el plan que mejor se adapte a ti en la página de Disney Cruise Line.

Los barcos de Disney que salen de Florida zarpan desde Cabo Cañaveral (Puerto Cañaveral) o Fort Lauderdale (Puerto Everglades). Así que muy atento a cuál es el tuyo. Dependiendo de eso puedes volar al Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) o al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale (FLL) o al de Miami (MIA). Después, viaja en taxi para llegar hasta los puertos.