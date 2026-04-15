Los científicos han emitido una nueva alerta por el próximo acercamiento a la Tierra de uno de los asteroides más peligrosos jamás identificados, el asteroide 99942 Apophis.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, NASA, este cuerpo celeste se acercará a nuestro planeta próximamente, luego de haber alarmado a la ciencia por sus altas posibilidades de impacto contra la Tierra.

El asteroide, llamado 99942 Apophis y apodado como el Dios del Caos, fue descubierto el 19 de junio de 2004. Tras las primeras evaluaciones científicas, se afirmó que era sumamente peligroso y que tenía altas posibilidades de impactar en la Tierra en las próximas décadas.

Los pronósticos han estado cambiado desde entonces de acuerdo al comportamiento de su trayectoria: “Un impacto en 2068 no es posible y nuestros cálculos no muestran ningún riesgo de impacto durante al menos los próximos 100 años”, dijo en un informe Davide Farnocchia, experto del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA.

Desde que el Dios del Caos fue descubierto, se estimó que había posibilidades de impacto en los años 2029, 2036 o 2068 , pero todas ellas han sido desestimadas tras varias investigaciones; aún no se descarta que impacte en 100 años.

En análisis revelados en 2021, se describe al asteroide Apophis con un diámetro de 340 metros, tamaño similar al del Empire State Building de Nueva York, que mide 380 m de altura. El cuerpo espacial lleva el nombre griego de Apophis, que es el Dios del Caos o de las fuerzas del mal, según la mitología del antiguo Egipto.

Está clasificado como un asteroide de tipo S o “poderoso”, formado por materiales de silicato y una mezcla de níquel metálico y hierro. Las imágenes tomadas por los astrónomos muestran que el asteroide tiene una figura alargada y con dos lóbulos.

LA NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) esperan tener más datos al respecto durante sus misiones espaciales directamente a Apophis, mismas que ocurrirán después de 2029

¿Cuándo pasará el Dios del Caos por la Tierra? Fecha y dónde se verá

La Tierra se prepara para tener un acercamiento a uno de los asteroides más seguidos por la ciencia debido a su tamaño, peligrosidad y sus altas probabilidades de impacto.

De acuerdo con la NASA, el asteroide Apophis estará en su punto más cercano con la Tierra el próximo 13 de abril de 2029.

Las estimaciones apuntan que estará a una distancia de 32 mil kilómetros de la superficie terrestre , más cerca que los satélites geosincrónicos que sirven a la ciencia para la transmisión de comunicaciones y análisis meteorológicos.

Según destacan los expertos, esta distancia será la más cercana jamás registrada por otros cuerpos celestes del mismo tipo.