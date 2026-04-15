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El jefe del Estado Mayor del ejército declaró este miércoles que ordenó que una zona de unos 30 kilómetros desde la frontera sur del Líbano hasta el río Litani sea convertida en una "zona de exterminio" de Hezbolá, en el marco de una intensa ofensiva de sus tropas.

"Ordené que toda la zona del sur del Líbano hasta la línea del río Litani se convierta en una zona de exterminio de los terroristas de Hezbolá", declaró el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, durante una visita a las tropas que combaten en el país vecino al movimiento aliado de Irán.

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