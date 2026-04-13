Luego de Donald Trump hiciera estallar la polémica por hablar en contra del Papa León XIV y por publicar una imagen de sí mismo mostrándose como Jesucristo, Eduardo Verástegui, examigo del presidente estadounidense y fiel seguidor del movimiento MAGA (Make America Great Again) emitió sus críticas señalándole de blasfemo.

El político mexicano se pronunció en su cuenta de X en contra de Trump y de la imagen que ha dado la vuelta al mundo donde el presidente se muestra como Jesucristo protegiendo a Estados Unidos y sanando a los enfermos.

En la misma imagen, hecha con inteligencia artificial, Trump aparece en medio de algunos estadounidenses retratados como médicos y militares, con la estatua de la Libertad detrás de él, aviones de guerra, la águila calva y cuatro siluetas en el cielo, que han sido interpretados como “ángeles” con cuernos y soldados.

Tras hacerse viral y generar comentarios en su contra, Trump más tarde salió a aclarar que no quiso mostrarse como Jesús, sino como un trabajador de la Cruz Roja ayudando a los estadounidenses más necesitados.

Siendo breve, pero directo, Eduardo Verástegui señaló que “en todo hay límites” y lo retratado en la imagen es una “blasfemia”. El político sentenció: “En todo hay límites. Esto no está bien. Blasfemia”.

En todo hay límites.

Esto no está bien.

Blasfemia. pic.twitter.com/v4KtJ8trVh — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) April 13, 2026

En los comentarios, Verástegui fue criticado por haber sido un fiel seguidor de Trump en el pasado y de ser vocero de sus ideas conservadoras. Incluso en los comentarios le recordaron la vez en que le regaló una imagen de la Virgen de Guadalupe y Trump; en la fotografía, Trump ni siquiera la tocó y sólo posó para la foto.

“Mira cómo te despreciaba Trump cuando le enseñabas el lienzo de la Virgen de Guadalupe y tú allí de arrastrado por este animal”, escribió un usuario.

Otros usuarios señalaron que Trump y su movimiento no es cristiano, sino “sionista, pedófila y corrupta”.

¿Qué pasó entre el Papa León y Donald Trump?

La polémica entre Donald Trump y el Papa León XIV surgió por diferencias públicas sobre temas internacionales, especialmente por la oposición del pontífice en la guerra con Irán. El presidente de Estados Unidos criticó las declaraciones del Papa sobre la paz y la actual intervención en Irán, mientras que el pontífice respondió defendiendo una visión basada en el Evangelio, la reconciliación y el rechazo a la violencia, asegurando que no teme a ningún gobierno.

“No tengo miedo del gobierno de Trump ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio, que es por lo que trabaja la Iglesia”, respondió el Papa.

Como respuesta, Trump criticó a León señalando que no está haciendo un buen trabajo y calificándolo como “demasiado progresista”, además de acusarlo de ser “débil” frente al crimen y de tener malas posturas en política exterior; también cuestionó su enfoque sobre Irán, sugiriendo que el pontífice no debería “complacer a la izquierda radical” ni permitir la posibilidad de que ese país tenga armas nucleares.

Tras estos dimes y diretes, Trump señaló que el Papa le debía su puesto en el Vaticano, ya que se le dio únicamente porque él es el actual presidente de Estados Unidos.