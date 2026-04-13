Cuando sales de Estados Unidos por carretera sin entregar tu Formulario I‑94 o sin documentación que respalde tu salida, corres el riesgo de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no registre tu salida. Esto provoca que tu periodo de estancia parezca haber excedido el plazo autorizado, lo cual puede causar problemas en futuras solicitudes de entrada, visas u otros trámites migratorios.

¿Por qué es un problema no registrar tu salida?

CBP advierte que si no entregas tu I‑94 al salir por tierra, tu registro de salida puede quedar incompleto o ausente. Esto significa que, desde su perspectiva, no abandonaste el país en la fecha correspondiente, lo cual puede interpretarse como una “permanencia ilegal”.

Esa discrepancia podría derivar en que, al solicitar un futuro ingreso, el sistema indique que te quedaste más tiempo del autorizado, lo que puede ocasionar cancelación de visas, rechazo de acceso al país o incluso una deportación inmediata.

¿Cómo corregir un registro inexistente o incorrecto?

CBP establece unos para solucionar una falta de registro de salida:

Si no entregaste tu I‑94 (en papel o electrónico) al salir, debes enviar dicho documento junto con pruebas de salida, como sellos en el pasaporte, boletos, recibos o registros de cruce fronterizo, a ACS – CBP SBU, 1084 South Laurel Road, London, KY 40744, indicando que es para corregir tu salida.

O a la dirección Coleman Data Solutions, 3043 Sanitarium Road, Suite 2, Akron, OH 44312.

CBP usará esta información para actualizar tus registros, cerrando formalmente tu periodo de entrada original. Esto evita que se te identifique en el futuro como alguien que sobrepasó su estancia autorizada.

CBP puede validar tu salida de Estados Unidos si presentas pruebas documentales que demuestren que estuviste en otro país después de salir, como tarjetas de embarque, sellos en el pasaporte o registros oficiales. También se aceptan documentos de respaldo como recibos de trabajo, movimientos bancarios, constancias escolares o comprobantes de compras con tarjeta, siempre que estén fechados y muestren tu presencia fuera de Estados Unidos.

Para que la corrección sea procesada, es necesario incluir una carta explicativa en inglés y adjuntar evidencia que respalde lo declarado, ya que una explicación sin pruebas no será aceptada. Se recomienda enviar copias legibles y conservar duplicados, ya que CBP no devuelve documentos originales.

Finalmente, el gobierno aconseja guardar copia de todo lo enviado a CBP y llevarla en futuros viajes a Estados Unidos. Esto puede facilitar la corrección del registro al momento de ingresar, en caso de que el ajuste aún no se haya reflejado en el sistema.

¿Y si no lo haces?

Tu futuro proceso migratorio se puede ver afectado: la falta de cierre correcto en tu estancia puede dificultar la emisión de visas o el ingreso al país, especialmente bajo el VWP, el Programa de Exención de Visa.

Aunque no exista un registro de multa automática, la falta de entrega del I‑94 se interpreta como incumplimiento de la normativa migratoria, lo cual genera riesgos futuros,

Siempre entrega tu I‑94 físico o electrónico al salir, especialmente si sales por tierra, pues por avión se registra automáticamente. Verifica y corrige tu historial migratorio antes de reingresar o solicitar visas para garantizar una estadía ordenada y confiable. Puedes ver tu historial migratorio en la página de CBP.