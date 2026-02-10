Viajar a Estados Unidos con visa implica no solo cumplir con los requisitos de entrada, sino también respetar estrictamente el tiempo autorizado de estadía. Uno de los errores más frecuentes —y a la vez más graves— es el llamado Overstay, es decir, permanecer en el país más allá del periodo permitido. Aunque muchas personas creen que pueden quedarse hasta la fecha de vencimiento de su visa, lo cierto es que el tiempo permitido lo establece el Formulario I‑94, no la visa estampada en el pasaporte.

¿Qué es un Overstay?

Un Overstay ocurre cuando un visitante permanece en Estados Unidos después de la fecha autorizada por el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esa fecha queda registrada en el I‑94, un documento que se genera al ingresar al país.

El dato clave es el apartado “Admit Until Date”, que indica exactamente cuándo debes salir.

Para revisarlo:

Entra a i94.cbp.dhs.gov.

Selecciona “Get Most Recent I‑94”.

Ubica la sección “Admit Until Date”.

Anota la fecha y asegúrate de abandonar el país antes de ese día.

No respetar este límite puede traer consecuencias severas.

¿Qué pasa si te quedas más tiempo del permitido?

Las consecuencias de permanecer más tiempo del autorizado son serias y pueden afectar tu historial migratorio durante años. Entre las repercusiones más comunes están:

Cancelación inmediata de tu visa.

Deportación.

Rechazo automático de futuras solicitudes de visa.

Prohibiciones temporales o permanentes de entrada.

Además, acumular presencia ilegal puede perjudicar cualquier trámite futuro, como solicitudes de residencia, ajuste de estatus o visas de trabajo.

Castigos por ser Overstayer

Las sanciones dependen del tiempo que la persona haya permanecido sin autorización:

Más de 180 días de estadía ilegal

Quien sale del país tras sobrepasar este tiempo puede enfrentar un castigo de 3 años sin poder ingresar nuevamente.

Más de 1 año de estadía ilegal

Permanecer más de un año sin autorización y luego salir puede resultar en un castigo de 10 años sin permiso para entrar a Estados Unidos.

Intentar reingresar sin admisión legal previa

Si una persona intenta volver a entrar después de haber acumulado presencia ilegal significativa, puede recibir una prohibición permanente, una de las sanciones más severas del sistema migratorio estadounidense.

Cómo solicitar una extensión de estadía en Estados Unidos

Si necesitas permanecer más tiempo del autorizado, es posible solicitar una extensión antes de que venza tu I‑94. El proceso se realiza mediante el Formulario I‑539, conocido como Application to Extend/Change Nonimmigrant Status.

Formulario I‑539 y documentación requerida. Para enviar la solicitud, se deben incluir:

Copia del I‑94 actual.

Pasaporte vigente.

Estados de cuenta u otros comprobantes de solvencia económica.

Carta explicativa, donde se detallen:

Motivo de la extensión.

Tiempo adicional solicitado.

Confirmación de que planeas regresar a tu país.

Pago de la tarifa correspondiente

Formularios adicionales si corresponde:

I‑539A para dependientes.

G‑1145 o G‑1450 para recibir notificaciones electrónicas.

La solicitud puede enviarse en línea o por correo, según las instrucciones establecidas por USCIS.

¿Qué pasa mientras se procesa la solicitud?

Si envías la extensión antes del vencimiento de tu estadía, tu estatus se considera extendido automáticamente hasta que USCIS tome una decisión. Esto evita que incurras en presencia ilegal mientras tu caso está pendiente.

Es importante entender que USCIS evalúa cada caso de forma discrecional. Para que te aprueben la extensión, debes demostrar razones válidas y la intención real de regresar a tu país.

¿Puedo solicitar la extensión si ya venció mi I‑94?

Sí, pero solo en circunstancias extraordinarias. USCIS podría aceptar la solicitud si presentas evidencia de situaciones fuera de tu control, como:

Emergencias médicas.

Desastres naturales.

Accidentes graves.

Otras razones excepcionales comprobables.

Sin embargo, la aprobación no está garantizada, y la carga de prueba recae en el solicitante.

Un Overstay puede generar consecuencias que afectarán tu futuro migratorio de manera profunda. Por ello, es fundamental revisar con regularidad tu fecha límite en el I‑94 y actuar con anticipación si necesitas una extensión.

Solicitar la extensión de estadía puede evitarte sanciones, castigos y la cancelación de tu visa. Cumplir con los plazos y requisitos es clave para mantener un historial migratorio limpio y seguir viajando con tranquilidad.