México y Estados Unidos comparten una frontera de 3,152 kilómetros y una historia marcada por la migración. Cientos de miles de mexicanos mantienen lazos familiares del otro lado de la frontera, lo que convierte la visita a padres, hijos, hermanos o abuelos en uno de los principales motivos de viaje para quienes desean ingresar al país vecino de manera legal y temporal.

Si estás pensando en viajar a Estados Unidos para visitar a tu familia, es importante conocer qué tipo de visa necesitas y cuál es el procedimiento correcto para solicitarla.

¿Qué visa necesito para visitar a familiares en Estados Unidos?

La visa que debes solicitar es la visa B1/B2, conocida comúnmente como visa de turista. Aunque muchas personas la asocian únicamente con vacaciones, esta visa también permite la visita temporal a familiares que residen en Estados Unidos.

Con la visa B1/B2 puedes entrar al país para ver a tus familiares siempre que tu estancia sea temporal y regreses a México antes de la fecha límite que te autorice el oficial de CBP (Customs and Border Protection) al momento de ingresar.

Es importante tener claro que la visa B1/B2 es una visa de No Inmigrante. Esto significa que no autoriza vivir, trabajar ni establecerte permanentemente en Estados Unidos. Si tu intención es residir de forma definitiva, un familiar tendría que patrocinarte mediante una visa de inmigrante, proceso que puede derivar en la obtención de la Green Card.

Cómo solicitar la visa B1/B2 para visitar a tu familia

El primer paso para tramitar la visa B1/B2 es llenar el formulario DS‑160, el documento oficial donde se detalla la información personal y los motivos del viaje. En este formulario existe un apartado específico en el que deberás indicar que tu viaje es para visitar a familiares.

Es fundamental que la información sea clara y coherente, ya que será la base sobre la cual el oficial consular evaluará tu solicitud.

Una nota importante sobre el formulario DS‑160

Si tus familiares residen legalmente en Estados Unidos, no existe ningún inconveniente en mencionarlos y especificar que te hospedarás en su domicilio. Incluso puedes señalar su dirección como lugar de llegada.

Sin embargo, si tus familiares se encuentran en situación migratoria irregular, mencionarlos podría ocasionar problemas para ellos. En ese escenario, es recomendable elegir otro motivo de viaje que no los exponga.

Pago, citas y entrevista consular

Después de completar el formulario DS‑160, deberás pagar la tarifa de 185 dólares correspondiente a la solicitud de la visa. El pago se realiza en el banco autorizado y no es reembolsable.

Una vez pagado, deberás agendar dos citas:

Cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante), donde se registran los datos biométricos, como huellas dactilares y fotografía.

Entrevista consular, en la que un oficial evaluará tu solicitud.

Durante la entrevista, el oficial consular utilizará la información que proporcionaste en el DS‑160 para formular sus preguntas. Si señalaste que tu motivo es visitar a familiares, te pedirá detalles sobre ellos, tu relación y la fecha estimada de regreso a México.

Motivos de viaje permitidos con la visa B1/B2

Además de la visita familiar, la visa B1/B2 permite ingresar a Estados Unidos por diversos motivos, siempre que sean temporales y sin recibir pago.

Categoría B‑1 (negocios)

Consultas con socios comerciales.

Asistir a convenciones científicas, educativas o profesionales.

Capacitación profesional de corta duración.

Asistencia a conferencias de negocios.

Arreglo de patrimonios.

Negociación de contratos.

Comparecer en litigios.

Categoría B‑2 (turismo)

Turismo y recreación (parques, playas, museos, destinos vacacionales).

Vacaciones.

Visita de amigos o familiares, especificando claramente la fecha de retorno.

Compras, especialmente frecuentes en ciudades fronterizas como McAllen, El Paso o Tucson.

Tratamiento médico.

Participación en eventos sociales o recreativos.

Participación amateur en eventos deportivos o artísticos sin remuneración.

Cursos recreativos cortos que no otorguen créditos académicos.

Lo más importante para un reencuentro sin problemas

Para poder visitar a tu familia sin contratiempos, es clave demostrar que tu estancia es temporal, que cuentas con arraigo en México y que regresarás antes de la fecha autorizada. La visa B1/B2 es la vía correcta para lograr un reencuentro familiar legal y seguro, siempre y cuando se utilice conforme a las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.