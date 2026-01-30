Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca y miles de aficionados ansiosos por asistir a los partidos que se celebrarán en Estados Unidos, Canadá y México, una pregunta se repite: ¿tener un boleto para el Mundial garantiza la aprobación de la visa americana?

La respuesta oficial es clara: no. Así lo confirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos al detallar el funcionamiento del FIFA Priority Appointment Scheduling System (FIFA PASS), un programa creado únicamente para facilitar citas consulares, no para asegurar visas.

¿Qué es exactamente el FIFA PASS?

De acuerdo con el Departamento de Estado, el FIFA PASS es un sistema de programación de citas prioritarias dirigido a personas que compraron sus entradas directamente a la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que decidieron inscribirse de forma voluntaria.

“El Sistema de Programación de Citas Prioritarias de la FIFA permite a los titulares de entradas (…) la oportunidad de programar una cita para una entrevista de visa antes del inicio del torneo”, señala la dependencia en su comunicado.

Este mecanismo busca dar mayor certeza a los viajeros respecto al tiempo de espera para una entrevista consular, especialmente ante la alta demanda prevista en los meses previos al Mundial.

Sin embargo, las autoridades subrayan que este beneficio se limita al agendamiento. FIFA PASS no garantiza la visa.

El propio Departamento de Estado lo enfatiza en repetidas ocasiones:“Programar una cita para la entrevista a través del FIFA PASS no garantiza la emisión de la visa”.

Incluso si el solicitante tiene boleto para uno o varios partidos del Mundial, deberá someterse al mismo proceso que cualquier otro solicitante. “Al igual que todos los solicitantes de visa, los titulares de entradas deben someterse a una evaluación exhaustiva y demostrar que cumplen los requisitos para obtenerla”, advierte la dependencia.

En otras palabras, tener un boleto no mejora el perfil del solicitante, ni reemplaza la necesidad de demostrar vínculos con su país, solvencia económica o la intención de regresar tras su viaje.

El Departamento de Estado también aclaró que el FIFA PASS no exime a los solicitantes de restricciones migratorias vigentes. De igual forma, no elimina la fianza de visa si provienes de un país que la requiere.

¿Se puede usar FIFA PASS fuera del país de residencia?

No. Las entrevistas deben realizarse en la embajada o consulado correspondiente al país de nacionalidad o residencia del solicitante. El FIFA PASS no permite agendar citas en terceros países, con pocas excepciones previamente establecidas, como el caso específico de ciudadanos colombianos.

¿Y si vendo mi boleto después?

Para quienes temen perder su visa si cambian de planes, el Departamento de Estado aclaró: “Si un titular de visa que programó su cita a través del FIFA PASS vende posteriormente su entrada, su visa no será cancelada ni revocada por este motivo”.

A menos de cinco meses del arranque del torneo, la recomendación para los aficionados es planificar con tiempo, cumplir con todos los requisitos y no asumir que un boleto equivale a una visa aprobada.