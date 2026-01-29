Obtener la visa americana de turista (B1/B2) es un paso indispensable para cualquier mexicano que desee viajar a Estados Unidos por turismo, compras, visitas familiares o negocios. Aunque la visa puede otorgarse hasta por 10 años, nada garantiza que un oficial consular la apruebe. La decisión es totalmente individual y depende de la entrevista.

Sin embargo, sí existen estrategias reales —basadas en lo que piden los consulados y en cómo evalúan cada caso— que pueden ayudarte a fortalecer tu solicitud y aumentar tus probabilidades de éxito.

Aquí te comparto los tips que sí funcionan, usando únicamente la información que proporcionaste y sin copiar de ningún sitio.

1. Llena tu formulario DS-160 con precisión y sin omitir información

El DS‑160 es el documento más importante de todo el proceso. Es el primer contacto que el oficial tiene contigo y la base de su evaluación.

Si lo completas con datos exactos, detallados y sin omitir información, reduces la posibilidad de que te hagan preguntas adicionales que generen dudas.

Recomendaciones clave:

Llena todos los campos posibles, incluso los que no son obligatorios.

Describe con exactitud tus trabajos pasados, funciones y teléfonos de contacto.

Ten claro un plan de viaje tentativo: ciudad, motivo, fechas aproximadas y hospedaje.

No compres boletos antes de obtener la visa, pero sí ten un itinerario probable.

Mientras más completa esté tu solicitud, más coherente será tu entrevista.

2. Tramita tu visa en un buen momento económico

Los oficiales consulares evalúan si el solicitante tiene recursos suficientes para costear su viaje y si cuenta con lazos económicos y sociales que lo obliguen a regresar a México.

Por eso, solicitar la visa cuando tu situación financiera es débil puede disminuir tus posibilidades.

¿Cuándo es un buen momento?

Cuando tienes empleo estable, negocio propio o ingresos comprobables.

Cuando puedes demostrar que puedes pagar tu viaje.

Cuando tienes estados de cuenta, recibos de nómina o comprobantes de propiedad.

Generalmente, un viaje a Estados Unidos requiere entre $20,000 y $50,000 pesos por persona. Si tienes esos recursos (o tu patrocinador los tiene), tu caso es más sólido.

Casos específicos:

Estudiantes: suelen ser aprobados porque tienen razones claras para volver (sus estudios).

Niños: si al menos uno de los padres tiene visa o ambos la están tramitando, la aprobación es común.

Adultos mayores: pueden obtener visa incluso sin empleo, siempre que expliquen quién pagará el viaje.

3. Estudia las preguntas más comunes del oficial consular

La entrevista suele durar dos minutos, por lo que debes ir seguro, directo y coherente con tu DS‑160.

Las preguntas más frecuentes son:

¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

¿Cuál es el motivo de su viaje?

¿Cuánto tiempo planea quedarse?

¿Con quién viajará?

¿Dónde trabaja y qué hace ahí?

¿Quién cubrirá los gastos del viaje?

¿Dónde se hospedará?

¿Tiene familiares en Estados Unidos?

¿Ha estado antes en Estados Unidos?

Consejo principal: responde solo lo que te preguntan, sin agregar historias que puedan confundirte.

4. Cuida tu presentación personal

Aunque la decisión no depende de la ropa, la primera impresión cuenta.

Ve vestido como si fuera una entrevista de trabajo: limpio, formal y discreto. Esto transmite seriedad, organización y credibilidad.

¿Qué sí funciona para obtener la visa?

Un DS‑160 completo y preciso.

Buen momento económico y recursos comprobables.

Coherencia entre tu formulario y tu entrevista.

Respuestas claras y directas.

Una presentación personal profesional.

No existe garantía absoluta, pero sí puedes preparar tu caso para que el oficial consular tenga confianza en que regresarás a México después de tu viaje.