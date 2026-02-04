TE RECOMENDAMOS

Actualizar o renovar la credencial INE es uno de los trámites indispensables que deben hacer todos los mexicanos mayores de edad para que puedan ejercer su derecho al voto, y acceder a diferentes servicios básicos.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), mantener actualizada la credencial es esencial y obligatorio, existen distintos motivos para actualizar la credencial para votar, entre ellos cambio de domicilio, corrección de datos personales, renovación por vigencia o reposición por robo o extravío.

¿Cómo actualizar mi credencial INE en 2026? Módulos y citas

Si requieres una actualización o renovación de tu documento, debes primero agendar una cita previamente en el sitio web del INE (). En este paso deberás identificar el trámite que realizarás, elegir el módulo más cercano a tu domicilio, además de la fecha y hora disponible.

Posteriormente, ya en la cita deberás asistir puntual con los documentos necesarios. Toma en cuenta que sacar tu cita evitará que hagas filas o esperes turnos vacíos para que puedas pasar.

¿Qué requisitos piden para actualizar la INE en 2026?

Si vas a actualizar o renovar tu credencial debes presentar los siguientes documentos en original, sin tachaduras ni enmendaduras:

  • Un documento que acredite tu nacionalidad mexicana: acta de nacimiento original, o carta de naturalización, o certificado de naturalización
  • Identificación con fotografía: credencial para votar, licencia de conducir, identificaciones laborales, credenciales de salud o académicas, cartilla del servicio militar, pasaporte, cédula profesional
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses: impuesto predial, luz, agua, teléfono, servicio de tv por cable, recibos del gas, estados de cuenta bancarios
  • Puedes llevar dos testigos si no cuentas con los comprobantes de domicilio señalados; los testigos deberán presentar su identificación, uno de ellos deberá estar inscrito en el Padrón Electoral del mismo municipio o delegación.

Tu INE anterior, en caso de que la presentes el día de tu cita, se te retirará al momento de hacer el nuevo trámite y será destruida.

El día que te toca la cita en los módulos del INE, el personal del instituto va a recibir tus documentos, además de capturar como fotografía, toma de huellas digitales y firma electrónica.

Al finalizar el trámite, el personal te dará un comprobante del trámite que te permitirá dar seguimiento al proceso hasta que se te entregue tu nueva credencial; este plazo dura entre 10 y 15 días.

¿Cómo ubicar el módulo INE para actualizar la credencial?

El INE tiene al menos 853 módulos de atención ciudadana en todo el país entre módulos fijos, semifijos y móviles.

Para identificar el más cercano a tu domicilio, debes dirigirte al sitio web Ubica tu módulo INE (), aquí deberás proporcionar tu entidad, tu municipio.

Tras proporcionar ambos datos, se desplegará las opciones que tienes para elegir el módulo, allí se incluye la dirección y la opción para agendar la cita de acuerdo a sus horarios y disponibilidad.

