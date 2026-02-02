El anuncio sobre la actualización de la Clave Única de Registro de Población (CURP) para incluir datos biométricos ha puesto en alerta a la población, especialmente ante los rumores de que esta nueva versión podría ser obligatoria a partir de febrero. ¿Esto es cierto? ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Te contamos lo que se sabe hasta ahora y te compartimos cuáles son los requisitos, para que los vayas preparando en caso de ser necesario.

La nueva CURP con fotografía, huellas dactilares y firma busca convertirse en el documento de identidad más seguro y completo del país, incluyendo más información personal que el que actualmente se usa.

En los últimos días ha circulado que será en febrero cuando la CURP biométrica se convertirá en un trámite obligatorio, es por eso que cientos de personas han mostrado su inquietud al respecto.

¿La CURP biométrica es obligatoria en febrero 2026?

Aunque el proceso de captura de datos y actualización de la CURP se encuentra activo, hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial que establezca que a febrero como la fecha en la que inicia la obligatoriedad de la expediición de dicho documento.

El trámite está siendo implementado de manera gradual por el Registro Nacional de Población (RENAPO) y en algunos estados ya está disponible para quienes deseen hacerlo de manera voluntaria. Te recomendamos estar atento a los avisos oficiales de las autoridades.

Requisitos que tramitar la CURP biométrica en febrero

Si deseas sacar tu CURP biométrica necesitas:

Copia de acta de nacimiento (Sólo para personas de 0 a 18 años

Identificación oficial (INE, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Credencial Escolar, Credencial del ISSSTE, Credencial del IMSS, Credencial expedida por la Secretaría de Bienestar).

Copia de CURP Certificada.

¿Qué es la CURP biométrica?

A diferencia de la CURP tradicional, que solo incluye datos alfanuméricos, la versión biométrica incorpora:

Fotografía de rostro

Huellas dactilares

Firma digitalizada

Datos personales (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, sexo y nacionalidad)

Esta integración busca reforzar la seguridad de la identidad, dificultando el robo de identidad y el fraude.

¿Dónde y cómo hacer el trámite?

El trámite para la nueva CURP con datos biométricos debe realizarse de forma presencial en cualquiera de los módulos de RENAPO o en las oficinas del Registro Civil habilitadas en tu estado. Da clic aquí para ubicar el más cercano a tu domicilio.