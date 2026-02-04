Jennifer Garner está desesperada por sacar de su vida privada a su exesposo Ben Affleck, con quien ha mantenido una relación cercana y hasta amistosa desde que se divorciaron en 2018, que hasta se ha convertido en su “casamentera”.

De acuerdo con recientes informes, la actriz le ha estado buscando novia a Affleck ya que está preocupada por su estado emocional y teme que regrese con Jennifer Lopez cometiendo uno de los más grandes “errores” en su vida.

Según fuentes citadas por el medio Radar Online, Jennifer Garner quiere alejar definitivamente a Ben de JLo, ya que considera que retomar su relación podría provocar nuevos conflictos personales y familiares; aunado a esto quiere que Ben tenga estabilidad emocional, algo que no puede tener porque todavía no supera a Lopez.

Una de las fuentes asegura que Garner conoce a “muchas mujeres hermosas” que estarían dispuestas a enamorar a Ben Affleck y a mantenerlo lejos de su exesposa; según la actriz de Si yo tuviera 30, Ben se siente solo y ella está “cansada de escucharlo quejarse” de la Diva del Bronx.

“Ben siempre será de la familia. Estará presente en su vida para siempre gracias a sus hijos, por eso Jen tiene un gran interés en verlo con alguien que le guste”, detalló la fuente.

Aunque Jennifer Garner y Ben Affleck se divorciaron en 2018, ambos mantienen una relación cercana por los tres hijos que comparten: Violet, Fin y Samuel. Incluso la expareja ha sido vista compartiendo celebraciones familiares, lo que demostraría que mantienen un vínculo sólido pese a su separación.

Los recientes informes señalan que Garner tiene un interés particular en que Ben Affleck encuentre una relación estable, pues ella podría enfocarse en su propia vida sentimental con su prometido John Miller, un empresario con quien mantiene una relación seria desde hace algunos años y con quien estaría planeando casarse.

La decisión de Garner estaría impulsada, en parte, por supuestos conflictos con Jennifer Lopez, especialmente después de que Affleck y la cantante protagonizaran momentos de romance y coqueteo durante apariciones públicas ocurridas durante su separación definitiva, la cual se concretó el año pasado con el divorcio.

Según los reportes, Garner habría confrontado directamente al actor de Batman sobre la posibilidad de que retomara su romance con Jennifer Lopez. Sin embargo, el actor habría reaccionado de forma defensiva y negó tener intenciones de reavivar la relación, aunque esto no habría calmado las preocupaciones de la madre de sus hijos.

“Jen no puede evitar tener la horrible sensación de que podría terminar cometiendo el error de volver con JLo. Fueron muy coquetos a principios de este año cuando volvieron a la alfombra roja juntos”, apuntó una de las fuentes.

Las fuentes aseguran que la posibilidad de un tercer intento amoroso entre Affleck y López inquieta a Garner, quien estaría decidida a impedirlo, incluso si eso implica intervenir directamente en la vida sentimental del actor para ayudarlo a encontrar una nueva pareja.

“Él lo negó, pero la idea de que Ben le diera una tercera vuelta a Jenny inquietó a Garner y le hizo jurar que haría lo que fuera para que no sucediera. Aunque eso implique hacer de casamentera para él”, contó el informante.