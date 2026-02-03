Paris Jackson fue el centro de todas las miradas al asistir a la fiesta anual de los Premios Grammy Jam For Janie, realizados en el Hollywood Palladium el pasado domingo.

La hija de Michael Jackson deslumbró ataviada con un espectacular vestido rojo de ilusión de transparencias. La prenda tenía hombros descubiertos y pliegues en las mangas que elevaron el glamour.

Combinó el atuendo con sandalias blancas de tacón, aretes largos dorados y una cartera a juego. También presumió su belleza con un maquillaje perfecto, compuesto por base, polvo compacto, abundante rubor y un delineado cat eye.

Ativismo: Entre música e causa social, Paris Jackson participa do evento beneficente Jam for Janie.



A Janie’s Fund é uma iniciativa que apoia meninas e jovens mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo proteção, acolhimento e suporte para reconstrução de vida. pic.twitter.com/J4EQC0aNFa — Paris Jackson Brasil (@_parisjacksonbr) February 2, 2026

La actriz y cantante Paris Jackson, de 27 años de edad, dejó suelta su cabellera rubia peinada en ondas marcadas. Posó junto a la leyenda de Aerosmith, Steve Tyler, de 77 años, quien lució como un rockero con su habitual estilo excéntrico.

Las fotos salen a la luz luego de que se viralizara en México un video donde va conduciendo su auto mientras escucha la canción “Aquí abajo” de Christian Nodal. El video la muestra usando un sombrero, acompañada de sus perritos.

¿Fan del regional mexicano? Paris Jackson, hija de Michael Jackson, sorprendió en redes al compartir un video escuchando “Aquí abajo” de Christian Nodal. El clip se viralizó rápidamente y volvió a confirmar cómo la música mexicana sigue cruzando fronteras. #Noticias #Nacionales pic.twitter.com/zTf1MnSYjy — Janeth León M (@janethleontv) January 30, 2026

“El talento no se cancela”, “Ella sí sabe de música” fueron algunos de los comentarios de los internautas. Ya en 2024, Paris Jackson declaró que Christian Nodal es su cantante favorito de habla hispana, aunque en ese entonces creía que era de nacionalidad española.

Paris Jackson también es cantante. Confiesa que se inspira en el dolor, la angustia y la soledad para sus composiciones. “En términos del aspecto de composición, sigue siendo el mismo enfoque folk acústico que siempre adopto cuando escribo”, señaló.

También acaparó la atención mediática por las revelaciones que hizo al respecto de sus adicciones al alcohol y a la heroína y el tiempo que lleva de sobriedad.

"Hola, soy PK, alcohólica y adicta a la heroína. Hoy cumplo 5 años limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería un pobre eufemismo. La gratitud apenas roza la superficie. Es porque estoy sobria que puedo sonreír hoy”, dijo en una publicación de redes sociales.

“Puedo hacer música. Puedo experimentar la alegría de amar a mis perros y a mi gato. Puedo sentir el desamor en todo su esplendor. Puedo llorar. Puedo reír. Puedo bailar. Puedo confiar. Siento el sol en mi piel y es cálido. He descubierto que la vida sigue sucediendo independientemente de si estoy sobrio o no, pero hoy puedo presentarme”, añadió.