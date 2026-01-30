Después de los rumores que señalan que hay una conexión especial entre Nodal y su violinista, fue Ángela Aguilar quien decidió hacerse presente en el más reciente concierto que dio su esposo en México. Esmeralda Camacho reapareció en el escenario junto con el cantante de regional mexicano y ahí estaba la hija de Pepe Aguilar apoyando a su pareja, con quien este año cumple dos años de casada.

La polémica no cesa y al parecer Ángela Aguilar está dispuesta a enfrentarla: luego de que se comentara sobre una relación que iría más allá de lo profesional entre el cantante de regional mexicano y su violinista, Esmeralda Camacho; fue la propia Ángela quien decidió demostrar que todo está bien entre ellos y que Esmeralda no es más que una compañera de trabajo de su esposo.

La asistencia de la intérprete de "Qué agonía" al evento, donde su pareja fue la estrella, no pasó desapercibida. Esmeralda Camacho reapareció en el escenario junto a Nodal, luego de varias especulaciones que señalaban que había sido despedida después de que se ventilara el supuesto coqueteo que habría entre ella y el cantante de “Adiós, Amor”.

La presencia de Ángela Aguilar es vista por muchos como un claro mensaje de confianza hacia su esposo; además de compartir espacio con la mujer que se ha convertido en el centro de la controversia, la joven de 22 años parece querer dejar en claro que no le importa lo que se diga de su matrimonio, así lo refieren en redes sociales.

Los comentarios no se han hecho esperar: algunos seguidores aplaudieron que haya asistido, mientras otros creen que es una estrategia para desestimar los rumores. “Ya debería decirle socia”, “Más vale tener al enemigo cerca”, “Qué intensa la Angelita”, “Qué horror que quiera estar siempre detrás de Nodal”, “Suena como un plan para querer limpiar la imagen de Ángela” y “Se esfuerza mucho para tratar de demostrar que están bien”, fueron algunas de las reacciones.

La relación profesional entre Nodal y su violinista ha generado una gran cantidad de comentarios que se intensificaron luego de varios videos en los que se les ve compartiendo momentos dentro del escenario.