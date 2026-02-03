Tras la difusión de los videos grabados por Julián Figueroa en los que expone a Imelda Tuñón golpeándose la cabeza, la exnuera de Joan Sebastián arremetió contra Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, y aseguró que está evaluando protegerse con la Ley Olimpia.

En redes sociales, los seguidores de la viuda del cantante cuestionaron el origen de los videos difundidos por el periodista de espectáculos Javier Ceriani, Imelda Tuñón aseguró que, tras revelarse la muerte de Julián en abril de 2023, fue "mal informada" sobre cuáles eran sus derechos, por lo que deja entre ver que el celular de su esposo no quedó bajo su resguardo.

Dijo que a la fecha desconoce que " otros videos de nuestra privacidad puedan soltar por ahí, pero creo que me puedo proteger con la Ley Olimpia ".

En otra respuesta sobre el tema, la joven de 29 años y madre del nieto de Maribel Guardia arremetió contra Marco Chacón a quien acusó de interrumpir el tratamiento médico de Julián meses antes de su deceso.

" El imbécil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios del 2023 y no dejó que hiciera la terapia, Julián siguió con las sustancias

"Primero vinieron convulsiones, luego parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo , sólo estorbaba yo", dijo.

En los últimos meses de vida del hijo menor de Joan Sebastian, en medios de espectáculos se reportó que llegó a tener problemas de alcoholismo, por lo que se habría internado en un centro para el control de adicciones.

En algunas de las entrevistas que dio ante los medios, aunque no solía dar detalles de su vida personal, Julián Figueroa aclaró los señalamientos y aseguró que se había rehabilitado.

Ahora, con la reacción de los seguidores de Imelda a los videos, la cantante se ha dado a la tarea de responderles, aunque en algunos comentarios menciona que ya no busca pelear en otros también se lanza contra Maribel Guardia.

"Yo lo cubrí por mucho tiempo para no perjudicar su carrera y porque Maribel me decía que no lo provocara si sabía que era agresivo", escribió la joven reavivando la antigua polémica sobre la salud mental del hijo de Joan Sebastian.

Es de destacar que tras viralizarse el momento en que ella supuestamente se autolesiona, Imelda subió a sus historias de Instagram un video que parecer fue la primera respuesta a la polémica que se generó en redes.

"No siempre tienes que defender tu verdad ante personas comprometidas con malinterpretarte", se destaca.

Foto: Imelda Tuñon /IG

¿Cuál es la Ley Olimpia a la que hace mención Imelda Tuñon?

De acuerdo con las autoridades federales mexicanas, la Ley Olimpia es el conjunto de reformas concentradas en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con las que se busca sancionar los delitos que "violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia"

La violencia digital contempla: