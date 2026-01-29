Luego de que Imelda Tuñón le exigiera a Maribel Guardia la cantidad de 100 mil pesos mensuales para la manutención de su hijo José Julián, dinero que dice le corresponde para que su pequeño mantenga el nivel de vida al que está acotumbrado, fue la actriz de 66 años la que respondió a su exnuera y le dijo que estaba dispuesta a mantener a su nieto si así lo desea: “Yo corro con todos los gastos”, aseveró Maribel.

Hace unos días, Imelda Tuñón generó controversia tras hacer una serie de declaraciones en las que enfatizó que no estaba recibiendo el dinero que había dejado Julián Figueroa para su hijo, debido a que el albacea del niño, Marco Chacón, no se está haciendo cargo de las responsabilidades correspondientes.

La actriz aseguró que requiere 100 mil pesos para mantener el “nivel socioeconómico de José Julián”, además de que insinuó que el dinero sería ocupado para la educación del niño, ya que “no tiene por qué meterlo a una escuela pública”. “ Su papá [Julián Figueroa] dejó dinero para que su hijo pudiera seguir con su mismo estilo de vida, y casualmente lo tiene el señor Marco Chacón ”, reveló .

Tras estas palabras de la viuda de Julián Figueroa, se le cuestionó a Maribel Guardia y Marco Chacón su opinión al respecto a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Si necesita que yo mantenga al niño, aquí estoy presente, yo encantada, corro con todos los gastos del niño”, dijo la famosa.

Agregó: “El día que la jueza se llevó al niño de mi casa, que el niño sólo estuvo un mes conmigo, ya tiene un año con Imelda, yo le dije a la jueza que yo quería cubrir todos los gastos del niño, que me permitiera asumir, aunque no lo viera, su manutención e Imelda dijo que no que porque el papá (de Imelda) lo iba a hacer. Pero yo insistí, en mantenerlo yo porque así lo hice durante muchos años, pero no, no quisieron”.

Asimismo, Maribel Guardia dijo estar triste porque considera que la relación con su nieto está rota ya que Imelda Tuñón le envía audios en los que el pequeño le dice que la odia. “El niño está en contra mía totalmente, ella me ha mandado audios donde el niño dice que me odia, que soy cruel”, expresó.

Marco Chacón revela que Imelda Tuñón quería divorciarse de Julián Figueroa y quedarse con Rancho

Por su parte, el esposo de Maribel aclaró que los 22 mil pesos que recibía Imelda por concepto de la renta de un departamento no los quiso, al igual que se rehúso a vivir en el condominio.

“El departamento siempre estuvo, desde que se compró y nunca ha habido un cambio de escritura ni de dominio en ningún sentido. Maribel, como Julián decidió no irse a vivir, decidió darles esa renta. De buena onda de Maribel no porque fuera una obligación o decreto”, indicó Marco Chacón

¡Marco Chacón ASEGURA que Imelda Tuñón BUSCÓ el DIVORCIO con Julián Figueroa! Además, ACLARA su lugar como ALBACEA del hijo de Maribel Guardia. ¿Qué OPINAS de sus declaraciones? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/Pvfa9h4p4f — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) January 29, 2026

De igual forma, añadió: “Cuando ella buscó el divorcio, quería quedarse con el rancho de ‘Las Palmas’, así se lo hizo ver al abogado… Otro hecho real es que ella lo sacó de su habitación y lo mandó vivir al cuarto de invitados de la casa, donde Julián falleció”, reveló Chacón, quien precisó que ya llevaba alrededor de un año viviendo en ese cuarto.