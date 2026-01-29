Rob Schneider y Patricia Azarcoya formaron por más de una década una de las parejas más consolidadas de la industria hollywoodense, poniendo su amor y familia por delante.

A 15 años de haberse casado, ambas celebridades confirman su divorcio luego de que Patricia presentara los documentos correspondientes ante un “tribunal de familia con niños”, en Maricopa, Arizona, el pasado 8 de diciembre de 2025.

Hace unos días, tras el proceso de divorcio, la pareja recibió una designación de consentimiento con relación a sus hijas en común Miranda y Madeline, donde se establece la manutención de las niñas, el tiempo de crianza y la pensión alimenticia.

De acuerdo con el medio TMZ, Azarcoya, que es originaria de Mérida, Yucatán, alegó que su matrimonio “está irremediablemente roto, sin la posibilidad de una reconciliación”.

¿Quién es Patricia Azarcoya?

La noticia de su separación ha acaparado los principales titulares de la prensa internacional, y ha generado curiosidad sobre quién es Patricia Maya Azarcoya fuera de su matrimonio con el famoso actor de películas hollywoodenses.

Patricia es originaria de Mérida, Yucatán, México. Actualmente tiene 37 años de edad y comparte dos hijas con el actor, Miranda, de 13 años y Madeline, de 8.

Antes de pasar a ser la señora Schneider, Patricia ya era conocida en el mundo del entretenimiento por dedicarse al guionismo, a la producción televisiva y por hacer algunos papeles dentro de la actuación. Asimismo. Es conocida en redes sociales por ser creadora de contenido de lifestyle y practicar pilates y danza.

La ahora expareja se conoció en un programa donde Patricia trabajaba en 2007, para 2011 se casaron en una ceremonia familiar en Los Ángeles. Según contó Schneider, de 62 años de edad, en una entrevista con Los Angeles Daily, su boda fue el “día más feliz de su vida”.

Durante su matrimonio de 15 años , Patricia se encargó de acercar a Rob a la cultura mexicana. Era común verlos en redes sociales compartiendo publicaciones de sus vacaciones por varios destinos locales como Teotihuacán, Mérida y la Ciudad de México.

Aunado a esto, gracias a Patricia, Rob aprendió español, le agarró gusto a la música de Luis Miguel y se hizo seguidor del futbol mexicano, exactamente de los Tigres de la Universidad de Nuevo León.

En redes sociales viven para el recuerdo fotografías y videos del comediante apoyando al equipo de la Sultana del Norte, de hecho, el club lo invitó a uno de sus partidos en 2023 y se fotografío con el equipo previo a un partido. “¡Tigres, @RobSchneider y todos juntos por el triunfo!”, escribió el club junto a una imagen del momento que se hizo viral.

Patricia hizo que Rob Schneider se hiciera fan de Luis Miguel

Asimismo, en redes sociales circulan fotos de Rob y Patricia junto a Luis Miguel tras uno de sus conciertos en 2024. Aunado a esto, el actor de Son Como Niños ha expresado un sinfín de veces su fanatismo por Luis Miguel con posteos en X elogiando sus canciones y su talento. “El mejor cantante del mundo”, escribió en una ocasión.

En septiembre de 2023, el actor y comediante le pidió al artista, en español, que anunciara su gira con fechas, ya que él y su esposa deseaban asistir a una de sus presentaciones, pero en ese momento el cantante sólo había adelantado que haría un tour.

“Querido amigo, Luis Miguel. Como sabes, Paty y yo somos tus mayores admiradores y ¡te amamos! Pero amigo, no puedes anunciar una gira sin fechas y sin lugar para comprar boletos. ¡¿Qué pedo?!”.

