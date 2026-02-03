TE RECOMENDAMOS
En medio de las tensiones entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la manutención del nieto de la actriz, salen a la luz videos grabados en su momento por Julián Figueroa, quien expone el comportamiento de la madre de su hijo, provocando que a casi dos años de su muerte en redes sociales se cuestionen la violencia familiar que vivía el hijo de Maribel.
De acuerdo con un par de videos difundidos por el periodista de espectáculos Javier Ceriani, el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia se habría asesorado legalmente por lo que decidió grabar como evidencia las agresiones de las que supuestamente era víctima, entre las que menciona que en una ocasión Imelda le habría arrojado acetona en los ojos y en otra lo habría mordido en la mano, al grado de sacarle sangre.
"Si me atacas te tengo grabada, vas a la cárcel", se escucha a Julián Figueroa decirle a Imelda Tuñón en una de las grabaciones.
En dicho momento, se muestra cómo la joven se lanza al piso para luego azotar su cabeza contra el suelo en el interior de un baño, a la par de que su pareja la está grabando, y tener prueba del duro ambiente familiar que vivían.
"¿Qué me estás diciendo?... cómo me quemaste los ojos con acetona... ese golpe te lo hiciste tu sola, ese golpe se lo hizo completamente sola contra el suelo", menciona Julián mientras sigue grabando cómo Imelda, tras incorporarse del piso, se está revisando el golpe que tiene en la frente.
Aparentemente, Julián estaba recabando pruebas para evitar que posteriormente fuera acusado de ejercer violencia física en contra de su entonces pareja.
"De ahora en adelante voy a documentar todas a las agresiones que me hagan, mi esposa me abrió el dedo, aquí se nota... aquí está la mordida", dijo el cantante mientras grababa las lesiones que tenía en su mano.
Los videos fueron publicados por Javier Ceriani sin que revelara la fecha o bajo qué circunstancias ocurrieron los hechos.
Hasta el momento no se ha pronunciado ni Imelda Tuñón ni Maribel Guardia.
