Si estás por tramitar la visa americana de turista y dudas entre hacerlo por tu cuenta o contratar a una empresa que “se encargue de todo”, esta guía es para ti. En redes sociales circulan ofertas que prometen adelantar citas del CAS y el consulado o incluso “garantizar la obtención” de la visa. Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en México advierte:

Nadie puede garantizar que te otorguen la visa.

La recomendación oficial es hacer el trámite tú mismo.

Mito vs. realidad

Mito: “Si pago a una empresa para que haga mi solicitud, me darán la visa”.

Realidad: Ninguna empresa o persona puede asegurar el resultado. La decisión siempre la toma un oficial consular, con base en la información que tú proporcionas y lo que expliques en la entrevista.

¿Puedo hacer el trámite por mi cuenta? Sí. Hacer el trámite tú mismo es posible y realista. El proceso está claramente definido en el Servicio Oficial de Citas para Visas y se compone de pasos concretos:

Pasos para tramitar la visa de turista (B1/B2) por primera vez

Define el tipo de visa: Para turismo, compras y visita de familiares, corresponde la B1/B2.

Llena el Formulario DS-160 (en línea): Únicamente en: https://ceac.state.gov/CEAC. Tómate tu tiempo; es el documento más importante del proceso.

Crea tu cuenta y agenda en el portal oficial: Ingresa a https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/information/niv y crea una cuenta de usuario.Registra tus datos y el número de confirmación DS-160. Define la dirección o lugar de recolección de documentos.

Paga la tarifa de solicitud (185 USD).

Programa tus citas (CAS y Sección Consular): Acude a tus citas puntualmente. Consulta el estatus en https://ceac.state.gov/CEAC.

El paso clave: el DS-160 bien llenado

El DS-160 es la base sobre la cual el oficial consular evalúa tu caso.

Sé preciso y completo. Evita dejar campos vacíos: los vacíos generan dudas y más preguntas.

Por ejemplo, en el apartado de viajes, no pongas solo la ciudad; agrega hotel, dirección, código postal y teléfono. No necesitas reservarlo; basta con tener un plan claro y verificable.

Lo que escribas en el DS-160 debe coincidir con lo que respondas en la entrevista.

¿Cómo te evalúan en la entrevista?

El oficial consular revisa cada solicitud de forma individual y valora, entre otros aspectos:

Propósito temporal del viaje (turismo o negocios no laborales).

Recursos financieros suficientes para ir y regresar.

Vínculos sólidos fuera de Estados Unidos(empleo actual, antigüedad, actividades, familia, estudios, patrimonio).

Consistencia entre tu DS-160 y tus respuestas.

Ingreso mensual, empleador, antigüedad y actividad laboral.

Prepárate para explicar a detalle tus funciones y situación económica durante la entrevista.

¿Y si decido contratar una empresa?

Eres libre de hacerlo. Pero considera estos puntos críticos:

No hay garantías de aprobación, aunque pagues.

Cuidado con tus datos personales. El DS-160 contiene información muy sensible.

Evita fraudes. Investiga reputación, reseñas, razón social y contratos.

La tarifa consular no es reembolsable. Si te niegan la visa, nadie (ni la Embajada ni la empresa) devuelve el dinero de la solicitud.

Revisa lo que envían en tu nombre. Aunque contrates, tú eres responsable de la veracidad de la información.

¿Cómo sí aumentar las posibilidades de obtener la visa?

Sé honesto y coherente en todo momento.

Prepara tu entrevista con base en tu DS-160: empleo, ingresos, itinerario, propósito del viaje.

Evita inconsistencias (fechas, montos, actividades).

Lleva documentos de apoyo (no siempre se solicitan, pero pueden ayudar si te los piden): constancia laboral, estados de cuenta, comprobantes de estudios, etc.

No compres vuelos ni reserves hoteles no reembolsables antes de tener la visa.

Practica respuestas claras y breves. El tiempo de entrevista es corto; ve al punto.

Dudas más frecuentes sobre gestores de visa americana

¿Contratar un gestor adelanta mi cita?

Algunas empresas dicen manejar “fechas más rápidas”, pero no pueden garantizarlo. Las citas dependen de disponibilidad oficial.

¿Qué pasa si el gestor comete un error en mi DS-160?

El responsable eres tú. Revisa todo antes de firmar o enviar. Un error puede afectar tu entrevista.

¿Puedo cambiar información después de enviar el DS-160?

Puedes llenar uno nuevo y actualizar el número de confirmación en tu perfil antes de la cita.