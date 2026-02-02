El mejor momento para comenzar tu trámite de visa americana es ahora. Actualmente, los tiempos de espera para obtener una cita de visa por primera vez en México se han acortado. Iniciar el proceso ahora te permite colocarte en la fila lo más pronto posible y reducir riesgos innecesarios.

Es importante considerar que la alta demanda continúa impactando la disponibilidad de citas en algunos consulados. Planear con tiempo no solo te da mayor margen de maniobra, sino que también te permite prepararte mejor para cada etapa del trámite.

Si buscas acortar el tiempo de espera, una alternativa viable es realizar tu proceso en consulados donde los periodos para obtener cita suelen ser más cortos.

¿Cuándo hay citas para visa americana de primera vez?

Ciudad Juárez: 15 de abril de 2027.

Guadalajara: 7 de febrero de 2026.

Hermosillo: 6 de febrero de 2026.

Matamoros: 26 de junio de 2026.

Mérida: 15 de marzo de 2026.

Ciudad de México: 8 de febrero de 2026.

Monterrey: 16 de julio de 2026.

Nogales: 4 de febrero de 2026.

Nuevo Laredo: 16 de junio de 2026.

Tijuana: 31 de marzo de 2026.

El Departamento de Estado tiene el propósito de reducir a 90 días el tiempo de espera para la visa en todos los consulados, pero está por verse si lo cumple.

¿Cómo sacar la cita para la visa americana de primera vez?

El primer paso para sacar la visa de turista es llenar el formulario DS-160, el documento en el que deberás de especificar tus datos personales y toda la información sobre tu viaje a Estados Unidos. Este documento se debe llenar en el portal ceac.state.gov.

Luego de obtener la confirmación del formulario DS-160, y de pagar los 185 dólares de la tarifa de la visa, puedes acceder al sitio ais.usvisa-info.com para revisar las citas disponibles.

La primera cita se debe sacar en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) para la toma de foto y datos biométricos. La segunda es la entrevista con el oficial consular en la Embajada o consulado. Este es el momento decisivo, pues es cuando te avisan si te aprueban o rechazan la visa.

En la entrevista, lo que busca el oficial consular es verificar que el solicitante sólo viaja de manera temporal y que no se quedará a vivir o trabajar en Estados Unidos.

“Al realizar entrevistas de visa, los oficiales consulares examinan cada solicitud individualmente y consideran las circunstancias, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante que se encuentran fuera de los Estados Unidos, lo que garantizará la salida del solicitante después de una visita temporal”, señalan en la página de Travel.State.Gov.

Por lo tanto, tienen más probabilidad de obtener la visa quienes, con su solicitud DS-160, demuestran tener una economía sólida y recursos suficientes para solventar su viaje.

Ni la Embajada de Estados Unidos, ni sus consulados ni sus oficiales exigen un monto específico para tener en el banco. Y, de hecho, casi nunca piden comprobantes o estados de cuenta.

Son muy pocos los casos en los que piden comprobar ingresos en revisiones adicionales. No obstante, es posible y por eso siempre es mejor hablar con la verdad. Coloca información financiera verdadera en tu solicitud DS-160 y sé honesto con los oficiales sobre tus ingresos.