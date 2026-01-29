¿Eres beneficiario de la Beca Rita Cetina? Si es así, es importante que te enteres que la Secretaría de Bienestar anunció que en febrero depositarán un pago triple como apoyo a las familias y los jóvenes que se encuentran inscritos en este programa social. ¿Quiénes lo recibirán? ¿De cuánto es el monto? Aquí te contamos los detalles para que estés al pendiente y cobres tu dinero.

Miles de personas ya esperaban el primer pago de la Beca Rita Cetina de este 2026; desde hace días había la duda sobre cuándo se haría el depósito y de cuánto sería. Es por eso, que los encargados de este programa revelaron los detalles de lo que será la siguiente entrega.

Precisaron, que si bien se dará un pago triple en febrero, no todos los alumnos inscritos podrán cobrarlo, ya que sólo a algunos les llegará el depósito de dicho beneficio. En un comunicado, explicaron quiénes sí recibirán el pago triple y por qué.

¿Quiénes recibirán pago TRIPLE en febrero de la Beca Rita Cetina 2026?

La Beca Rita Cetina dará un pago triple a las familias de los estudiantes de secundaria de nuevo ingreso, quienes recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar en enero 2026.

Monto de pago TRIPLE de febrero de la Beca Rita Cetina 2026

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), las familias con una hija o hijo de nuevo ingreso recibirán en febrero el monto correspondiente a tres bimestres completos, es decir, $5,700 pesos.

“Este primer depósito del año incluirá los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2025 y enero-febrero de 2026”, señalaron en el comunicado.

Fecha de pago TRIPLE de la Beca Rita Cetina 2026

Por ahora, no hay fechas oficiales que indiquen cuándo comenzará el depósito del pago triple a beneficiarios de este programa social, pero se espera que suceda durante la primera quincena de febrero.

Toma en cuenta que esta beca también abrirá pronto registro para los estudiantes de primaria que deseen recibir un apoyo económico; te recomendamos mantenerte al tanto de los avisos que emitan las autoridades responsables a través de la cuentas oficiales de Becas Benito.