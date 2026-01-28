Evita problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y revisa la alerta que lanzó sobre la multa que aplicarán para ciertos contribuyentes que violen la ley: advirtió que tendrán que pagar más de 120 mil pesos, por lo que pidieron que los mexicanos estén al pendiente y cumplan con sus obligaciones fiscales. ¡Entérate quiénes podrían llevarse esta sanción!

Ahora que comenzó el 2026 es muy importante mantenerse actualizados sobre los trámites fiscales que debes hacer para evitar sanciones por parte del SAT: recuerda que dicha autoridad puede pedir una auditoría o tomar otras medidas en caso de que detecte operaciones inusuales por parte de sus contribuyentes.

Recientemente compartió un comunicado en el que anunció que aplicará una multa de 122 mil 440 pesos a los mexicanos que cometan una infracción, la cual se encuentra señalada en el Código Fiscal de la Federación.

¿Quiénes recibirán multa de más de 120 mil pesos del SAT?

El SAT señaló quienes se harán acreedores a la multa de más de 120 mil pesos y son aquellos que exijan como requisito obligatorio para la emisión de factura electrónica (CFDI) la Constancia de Situación Fiscal (CSF).

“El Servicio de Administración Tributaria (SAT) explica a las y los contribuyentes que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para la emisión de factura electrónica (CFDI), por lo que, el emisor que condiciona la expedición de una factura a cambio de la entrega de dicho documento incurre en una infracción que se sanciona hasta con 122 mil 440 pesos”, indicó el SAT.

De igual forma, la autoridad fiscal mencionó que “de acuerdo al artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, se considera una infracción el condicionar la emisión de CFDI a la entrega de la Cédula de Identificación Fiscal o de la CSF, y se castiga a quien lo realice con una multa que va de 21 mil 420 a 122 mil 440 pesos”.

A su vez, precisaron que para facturar, el emisor únicamente requiere la clave de RFC, nombre o razón social, código postal y régimen fiscal, información que se puede obtener con la Cédula de datos fiscales.

Toma en consideración que la Constancia de Situación Fiscal está disponible a través de dos maneras:

-Para personas físicas o morales: desde el Portal del SAT, con Contraseña o e.firma vigente.

-Para personas físicas: Aplicación SAT Móvil, SAT ID, oficina virtual y en las oficinas del SAT sin cita, al presentar una identificación oficial vigente o con huella digital.