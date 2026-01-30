¿Ya registraste tu número de celular? Si aún no vinculas tu línea a tus datos personales porque no sabes cómo se hace y tienes teléfono Movistar, aquí te compartimos el tutorial con los pasos a seguir para que hagas este trámite que es obligatorio y que tiene fecha límite; conoce cómo es el proceso para quienes tiene línea con este empresa de telefonía móvil.

Ante la obligatoriedad de vincular los datos personales a cada línea telefónica móvil en el país, miles de usuarios de la compañía Movistar se encuentran en la búsqueda de información clara sobre cómo realizar este trámite. El registro no es solo un requisito administrativo, sino una medida importante para poder seguir utilizando tu línea.

Si tienes teléfono Movistar y aún no haz hecho el proceso de vincular tu número con tu CURP, aquí te presentamos una guía sencilla, con el paso a paso para registrarlo antes de que venza el plazo.

Guía para registrar mi número de celular Movistar

Los pasos para vincular tu línea con tus datos personales son los siguientes:

Paso 1 . Captura tu número Movistar

Paso 2 . Toma una fotografía frontal de tu identificación oficial vigente

Paso 3 . Toma una fotografía trasera de tu identificación oficial vigente

Paso 4 . Tómate una selfie

Paso 5 . Listo, tu línea quedó vinculada.

¿Cuál es la fecha límite para registrar mi línea Movistar en 2026?

De acuerdo con lo señalado por la compañía, tienes hasta el 1 de julio para vincular y registrar tu número de celular.

¿Qué pasa si no registro mi número de celular Movistar?

Conforme a los lineamientos, la vinculación inicia el 9 de enero de 2026. Si no la realizas, tu línea podrá ser deshabilitada a partir del 1 de julio de 2026.

¿Por qué es obligatorio el registro del número de celular?

El registro de números de celular es una disposición gubernamental implementada para crear un padrón confiable que coadyuve en la prevención e investigación de delitos, permitiendo a las autoridades rastrear la titularidad de las líneas telefónicas.

¿Cuánto cuesta vincular y registrar mi número Movistar?

La vinculación, desvinculación y consulta de líneas no tienen ningún costo, sin importar si eres prepago o pospago.

¿Es seguro registrar mi número de celular con mis datos personales?

Movistar señala que sí es seguro hacer el registro de tu número de celular ya que tu información estará protegida conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales; además, hace hincapié en que sólo se solicita la información necesaria para vincular tu línea y no se almacenan datos biométricos, fotos ni copias de tu identificación.