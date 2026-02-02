Renovar la visa americana de turista sin entrevista es una de las opciones más buscadas por quienes ya han viajado a Estados Unidos y desean seguir haciéndolo sin enfrentar un proceso largo o complicado.

Sin embargo, una de las dudas más frecuentes para 2026 es cuántos días de espera existen actualmente para este tipo de renovación y si realmente el trámite es tan rápido como se espera.

Conocer los plazos estimados y entender cómo funciona el proceso es clave para planear con anticipación y evitar contratiempos, especialmente si tienes un viaje próximo. La buena noticia es que las citas para renovar la visa sin entrevista en México son casi siempre inmediatas.

Tiempos de espera para renovar la visa americana sin entrevista

Las citas de renovación de visa americana son más inmediatas en unas ciudades que en otras.

Nogales: 1 día de espera.

Mérida: 4 días de espera.

Ciudad Juárez: 1 día de espera.

Matamoros: 1 día de espera.

Hermosillo: 4 días de espera.

Guadalajara: 1 día de espera.

Tijuana: 1 día de espera.

Nuevo Laredo: 1 día de espera.

Ciudad de México: 4 días de espera.

Monterrey: 4 días de espera.

Renovación sin entrevista: requisitos clave

El Departamento de Estado permite que algunos solicitantes renueven su visa sin presentarse físicamente ante un oficial consular si cumplen con estas condiciones:

Tu visa anterior era B1, B2 o B1/B2 con validez de 10 años.

Venció hace menos de 12 meses.

Tenías al menos 18 años cuando se emitió.

Solicitas desde tu país de nacionalidad o residencia.

Nunca se te ha negado una visa (o ya fue perdonada).

No tienes inelegibilidades aparentes.

Aunque cumplas con todos los requisitos, el consulado puede pedirte una entrevista en cualquier momento.

Cambios en las políticas

Desde el 2 de septiembre de 2025, los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista. Esto significa que deberán acudir al consulado, incluso si antes calificaban para la exención.

Cómo renovar la visa sin entrevista: paso a paso

Llena el formulario DS-160 en https://ceac.state.gov.

Crea una cuenta en https://ais.usvisa-info.com y realiza el pago.

Agenda una cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante).

El sistema te indicará si calificas para la exención.

Si eres elegible, entrega tus documentos según las instrucciones.

Espera la notificación para recoger tu visa o recibirla por paquetería.

Renueva tu visa antes de que cumpla un año de expirada para aumentar las posibilidades de hacerlo sin entrevista. Si pasa más tiempo, deberás presentarte en persona.