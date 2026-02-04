El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que mantuvo este miércoles una llamada "excelente" y "exhaustiva" con su homólogo chino, Xi Jinping, en la que trató temas como una más amplia relación comercial, asuntos de defensa, incluido Taiwán, y los detalles de su próximo viaje a China en abril.

"Acabo de terminar una excelente conversación con el presidente Xi, de China. Fue una llamada larga y exhaustiva, en la que se discutieron muchos temas importantes, incluidos comercio, defensa, el viaje de abril que haré a China (que estoy deseando hacer)", indicó el mandatario en su red social Truth.

Trump destacó que hablaron de Taiwán, la guerra de Rusia en Ucrania, la situación en Irán y temas comerciales a favor de Estados Unidos, como la compra de petróleo y gas por parte de China a Estados Unidos, la compra de motores de aeronaves o el aumento de las importaciones de productos agrícolas estadounidense, afectados duramente por la guerra comercial iniciada por Trump que el gigante asiático.

Según el mandatario estadounidense, Xi está considerando aumentar la cuota acordada en el acuerdo comercial del pasado octubre para la compra de soja de 12 millones de toneladas en esta temporada a 20 millones, mientras que el plan mantiene que China se compromete a importar 25 millones de toneladas anuales de ese grano, vital para los agricultores estadounidenses de Medio Oeste, hasta 2028.

" Mi relación personal con el presidente Xi es extremadamente buen a. Ambos somos conscientes de lo importante de que siga así. Creo que habrá muchos resultados positivos conseguidos en los próximos tres años de mi presidencia en relación al presidente Xi y la República Popular China", añadió Trump en su post.

La llamada se produce el mismo día en el que Xi mantuvo una videoconferencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, de la que Pekín informó horas antes y durante la que abordaron la cooperación estratégica entre sus países poco antes de que expire el START III el 5 de febrero, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EU.

Tanto Rusia como China han llamado al presidente de EE.UU. a prolongar durante un año el cumplimiento de los límites contemplados por el START III, en línea con la propuesta de Putin