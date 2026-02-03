TE RECOMENDAMOS
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el martes a los estadounidenses que pasaran página del escándalo del delincuente sexual Jeffrey Epstein, tras la publicación por el Departamento de Justicia de una gran cantidad de documentos del caso.
"No salió nada sobre mí, salvo que fue una conspiración en mi contra, literalmente, por parte de Epstein y otras personas. Pero creo que ya es hora de que el país quizá se ocupe de otra cosa, como la salud, o algo que le importe a la gente", dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca.
