El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el martes a los estadounidenses que pasaran página del escándalo del delincuente sexual Jeffrey Epstein, tras la publicación por el Departamento de Justicia de una gran cantidad de documentos del caso.

" No salió nada sobre mí, salvo que fue una conspiración en mi contra, literalmente, por parte de Epstein y otras personas . Pero creo que ya es hora de que el país quizá se ocupe de otra cosa, como la salud, o algo que le importe a la gente", dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca.