La situación se mantiene tensa en Minneapolis desde que ICE está en el lugar haciendo operativos migratorios y, sobre todo, desde que asesinaron a dos ciudadanos en medio de las manifestaciones: es por esta razón que los pobladores de la ciudad muestran su desprecio hacia los agentes, tal es el caso de lo sucedido en un restaurante mexicano, en el que fueron corridos varios de estos por vecinos, quienes con su silbato anunciaron su presencia y con gritos y reclamos les exigieron irse.

Desde el pasado 7 de enero de 2026, fecha en la que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)​ de Estados Unidos, asesinó a Renée Nicole Good, los ciudadanos salieron a las calles a manifestarse en contra de las redadas que está haciendo ICE en la zona para detener a migrantes. La furia de la población aumentó cuando de nueva cuenta los agentes asesinaron a otro manifestante, de nombre Alex Pretti, quien se encontraba sometido en el piso cuando le dispararon.

En redes se viralizó un video en el que se observa a agentes de ICE realizar una compra en un restaurante mexicano en Minneapolis, pero fueron inmediatamente confrontados por vecinos que se encontraban en el lugar. La presión fue tal que los oficiales se vieron obligados a abandonar el establecimiento.

De acuerdo con las grabaciones que se han difundido, varios agentes federales de ICE, que presuntamente vestían de civil y buscaban comprar alimentos, fueron rápidamente identificados por los comensales y residentes locales.

Vecinos que se encontraban cerca comenzaron a rodear a los oficiales, gritando y exigiendo que se fueran, al mismo tiempo que hacían ruido con su silbato, con el cual alertan a las además personas de la presencia de agentes de ICE.

Off duty ICE Nazis tried to go eat at a Mexican restaurant in Minneapolis….the locals weren’t having it 🔥💪 pic.twitter.com/4c30wBPwl8 — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) February 2, 2026

En el video viral, se observa cómo los agentes de ICE, visiblemente incómodos ante la confrontación directa, deciden retirarse del establecimiento sin haber completado su compra de comida. La multitud los siguió hasta que se aseguraron de que abandonaran la zona por completo. Los agentes huyeron rápidamente en su camioneta.