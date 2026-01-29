Vecinos del municipio de Naucalpan, Estado de México, reportaron un caso de maltrato animal en redes sociales, en el que señalan a un hombre por lanzar desde las escaleras a un perro de aproximadamente 15 años de edad.

De acuerdo con un video, que desató indignación entre la sociedad, se muestra a un sujeto cargar al animal, identificado como "Lobito", luego se posa en la parte alta de las escaleras, que, según reportes, tiene más 10 metros de altura.

Enseguida lanza al perrito que, tras golpearse con el concreto, rueda un par de escalones más, aparentemente quedando inconsciente.

Al parecer, el agresor no estaba sólo, ya que después de haber intentado deshacerse del animal, aparecieron dos personas más en el video, quienes solo miran lo ocurrido.

La angustia y crítica por la agresión contra el lomito llegó a diferentes instituciones, entre ellas una asociación protectora de animales, Mundo Patitas, la cual le dio seguimiento al caso e informó que "Lobito" había sido rescatado por los vecinos y que estaba vivo, por lo que enseguida recibió cuidado veterinario.

Los reportes en redes mencionan que el video de maltrato animal contra "Lobito" ocurrió en la colonia San Lorenzo Totolinga, y que el presunto responsable de lanzarlo por las escaleras era su dueño.

Este caso fue atendido por las autoridades locales y el pasado martes, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, compartió un video en el que aparece junto a "Lobito".

"Hay un video que circula donde un desadaptado comete un acto cruel e inhumano, lo arroja por las escaleras, pero él (perrito) es un sobreviviente. No basto eso (maltrato) para que pudiera acabar con Lobito", dijo Montoya.

En su mensaje se detalla que, a través de la coordinación de Bienestar Animal, se atendieron las denuncias del presunto caso de maltrato animal por lo que se inició la investigación correspondiente.

El ayuntamiento de Naucalpam rescató al lomito “Lobito”. Que fue atacado por un pitbull y arrojado por unas escaleras de más de 15 metros en San Lorenzo Totolinga

El ayuntamiento de Naucalpam rescató al lomito "Lobito". Que fue atacado por un pitbull y arrojado por unas escaleras de más de 15 metros en San Lorenzo Totolinga

El canino estará en resguardo del ayuntamiento

¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal?

Si eres testigo de un caso de maltrato animal y quieres levantar una denuncia en México, te damos algunas vías donde lo puedes hacer:

La Procuraduría Federal de Protección Animal (Profepa) informó que el reporte se puede levantar en el 911 donde te podrán canalizar al área correspondiente según el caso En el Estado de México, lo puedes hacer en línea a través del Sistema Estatal de Atención a la Denuncia Ambiental (ECOTEL) En CDMX puedes hacerlo a través del portal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) o por la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Rescate de Lobito 💪🐾



Isaac Montoya (@isaacsolar) January 28, 2026

¿Puedes ir a la cárcel por maltratar a un animal?

De acuerdo con el Código Penal de Estado de México, el maltrato animal está tipificado como delito, el cual tiene diversas sanciones que pueden implicar años de cárcel.