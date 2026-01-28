Luego de que este año arrancara con un par de sismos registrados en México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de capital del país informó este miércoles que tiene fecha para realizar el primer simulacro 2026.

Como parte del fomento de la prevención frente a eventos naturales que son impredecibles , las autoridades de la Ciudad de México dieron los siguientes detalles:

Cuando : el primer simulacro 2026 se realizará el miércoles 18 de febrero

: el primer simulacro 2026 se realizará el Hora : la alerta sísmica se activará a las 11:00 de la mañana

: la a las 11:00 de la mañana Dónde : en las 16 alcaldías

: en las 16 alcaldías Hipótesis: se enfocará en que el sismo presuntamente fue de 7.2 grados, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Percibido en el Valle de México

¿Qué hacer durante un simulacro?

De acuerdo con la información de Protección Civil entre los pasos que debe seguir una persona para realizar un simulacro sobre alguna situación de emergencia, en este caso la hipótesis es un sismo de 7.2, son:

Ante la "voz de alarma", en esta situación la alerta sísmica, la o las personas participantes deben de interrumpir de inmediato sus actividades y cerrar las llaves de gas, paso de agua y cortar el suministro de luz Evacuar por las rutas de salida o replegarse de acuerdo con el plan de Protección Civil Llegar al punto de reunión y revisar que todos estén bien Evaluar los resultados y tiempos de respuesta

📢¡Prepárate y participa en el #PrimerSimulacro2026!



🚨El próximo 18 de febrero, en punto de las 11:00 horas, se activará la #AlertaSísmica en la Ciudad de México.



Registra tu inmueble en ⬇️⬇️⬇️:https://t.co/fUblFs3HrV



Con este ejercicio reforzamos nuestros protocolos de… pic.twitter.com/IL4P54ObnS — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 28, 2026

¿Quiénes deben de participar en el primer simulacro 2026 de la CDMX?

Aunque Protección Civil de la Ciudad de México no especifica a algún sector de la población en particular, la invitación es a que todos habitantes participen para conocer las rutas de evacuación en sus centros de trabajo, escolares, recreativos o deportivos.

Asimismo, las autoridades invitan a la ciudadanía a que registren su domicilio o algún inmueble para confirmar su participación y tener una evaluación sobre el tiempo de respuesta.