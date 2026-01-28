Un elefante marino sorprendió este martes a los turistas de una playa del estado de Nayarit al salir del mar para descansar en la arena en medio de las caras curiosas de niños y adultos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal informó este miércoles que al notificarse el avistamiento del animal marino se activaron los "protocolos de protección y evaluación".

Asimismo, dijeron que en el monitoreo del elefante marino participan de forma coordinada policías, elementos de la Secretaría de Marina y personal de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa).

¿Dónde apareció el elefante marino que es viral en redes sociales?

El peculiar avistamiento en tierra del elefante marino se registró en las playas de Los Ayala, ubicada en la costa de Nayarit.

De acuerdo con la asociación medioambielista Grimma Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos, el animal pudo haber salido a tierra "para descansar, termorregular y recuperar energía", por lo que su presencia en la playa es un comportamiento natural".

¿Qué le pasó al elefante marino encontrado en la costa nayarita?

En redes sociales se viralizó el curioso momento donde el animal, de casi dos toneladas, de peso fue visto "tomando el sol" en la playa junto con los turistas del lugar.

Entre risas, curiosidad y muchas cámaras, el elefante marino fue captado descansando en la orilla del mar haciendo gestos y rodando cómodamente en la arena.

Las imágenes muestran que el lugar donde está el animal ya se encuentra acordonado, evitando que los curiosos molesten a la inesperada visita marina.

#VIRAL | Un elefante marino apareció en playas de San Blas y luego se trasladó a Los Ayala; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Nayarit, informo que autoridades de los tres órdenes de gobierno atendieron el avistamiento del ejemplar, activando protocolos de… pic.twitter.com/SxObuyGc7g — quiero tv (@quierotv_gdl) January 27, 2026

¿Identificaron al elefante marino como "Panchito? Esto se sabe

El grupo de investigadores Grimma informó en sus redes sociales que por las características del elefante marino " es muy probable que se trate de 'Panchito' ".

Panchito es un animal marino que ha sido monitoreado por la comunidad científica al menos desde 2020.

Se reportó que en dicho año, Panchito cruzó el hemisferio para llegar y vivir por "varios años en la región del Alto Golfo de California ".

Asimismo, Grimma emitió una serie de recomendaciones para los afortunados que pueden ver en vivo a "Panchito" y mantener su bienestar:

Tener una distancia mínima de 15 a 20 metros

No alimentarlo

No tocarlo ni intentar regresarlo al mar

No llevar mascotas o cualquier animal de compañía, " ya que pueden estresarlo o generar una reacción defensiva "

" Evitar ruidos fuertes, acercamientos innecesarios o rodearlo para tomar fotografías