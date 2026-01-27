El número de víctimas mortales por la tormenta invernal que azotó este fin de semana a dos tercios de Estados Unidos ascendió a los 34, mientras que 530,000 hogares continúan sin acceso a electricidad.

La cifra total de muertos sigue creciendo después de que se confirmaran nuevas víctimas en el sur y en el noreste del país por hipotermia o por accidentes provocados por la nieve.

En el estado de Nueva York han fallecido nueve personas, varios medios aseguraron que ocho en la ciudad y otra persona en Long Island.

También se registraron cinco víctimas en el estado de Tennessee, cuatro en Pensilvania, tres en Texas y dos en Iowa, entre otras.

La mayoría de las víctimas fueron por congelación.

En Massachusetts, una mujer murió atropellada por una máquina quitanieves en un aparcamiento público y su marido resultó herido.

Tres personas fallecieron en el condado de Lehigh, en Pensilvania, mientras retiraban nieve, según el forense del condado.

Y en Texas, al menos un adolescente falleció después de que un vehículo perdiera el control sobre la nieve.

Pese a que el grueso de la tormenta ya pasó, más de 530,000 hogares siguen sin tener acceso a electricidad.

Los estados más afectados son Tennessee, donde más de 172.000 casas están desconectadas, Mississipi, donde hay 140.000, o Lousiana, con 99.200.

En otros estados de la costa este como Virginia, Carolina del Norte o Georgia hay entre 20.000 y 40.000 familias sin acceso a la red eléctrica.

Además, miles de vuelos se han visto afectados por el temporal. Según el portal FlightAware, este martes se cancelaron 1,851 vuelos y 2.900 sufrieron retrasos.

Los aeropuertos en los que se han producido más demoras son el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago y el de Boston.

En cambio, los terminales con más cancelaciones son el Internacional de Dallas-Fort Worth, el Aeropuerto Internacional de Charlotte-Douglas y el de Miami.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró en una entrevista con Fox News que se espera que se recupere la normalidad en los aeropuertos este miércoles.

Alrededor de 20,000 vuelos fueron cancelados desde que comenzó el temporal el sábado.

La ola de frío que acompaña a la tormenta mantiene este martes las temperaturas por debajo de cero en buena parte del país, con máximas en torno a los -5 ºC (23 ºF) grados en zonas del interior y mínimas que, con el aire ártico, se sienten por debajo de los -20 ºC (-4 ºF) en algunos estados.

En la ciudad de Nueva York no se espera que las temperaturas lleguen a los 0 grados (32 ºF) hasta el próximo lunes. Las mínimas rondaran entre los -11 ºC (12 ºF) y los -18 ºC (0 ºF) toda la semana. EFE