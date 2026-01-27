De acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos, un patrón invernal severo mantendrá temperaturas extremadamente bajas en amplias zonas del país durante los próximos días, con nevadas intensas, vientos fuertes y riesgo para la población.

Here is the latest information regarding a potentially significant coastal storm this weekend. Chances have increased for impactful snow and/or wind along the immediate East Coast, but uncertainty remains rather high with respect to details. Be sure to keep checking for updates! pic.twitter.com/5IOlxPVeJh — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 27, 2026

Nevadas intensas y lluvias en el noroeste del Pacífico

Un sistema frontal asociado a una vaguada de nivel superior ingresará esta noche al Pacífico Noroeste, provocando fuertes lluvias en Washington. Mientras que en zonas costeras predominará la lluvia, las regiones montañosas recibirán nieve, con acumulaciones adicionales durante el resto de la semana debido a nuevas vaguadas.

Nieve por efecto lago afectará a los Grandes Lagos y noreste

En los Grandes Lagos, un sistema de lento desplazamiento intensificará la nieve por efecto lago desde esta noche hasta el miércoles, afectando también regiones del noreste de Estados Unidos. Después del miércoles, las nevadas continuarán de forma más débil, pero persistente.

Temperaturas bajo cero persistirán en el este de Estados Unidos

El pronóstico indica que las bajas temperaturas continuarán en los dos tercios orientales del país. Durante el fin de semana, una nueva masa de aire ártico se desplazará desde las Llanuras hacia el este y sureste, con registros inusualmente bajos incluso en Florida.

Sensación térmica de hasta -20 °C y riesgo mortal

Este aire ártico estará acompañado de vientos fuertes, generando sensaciones térmicas de hasta -20 °C en zonas del Alto Valle de Ohio. Las autoridades advierten que el frío extremo incrementa el riesgo de hipotermia y congelación, por lo que recomiendan: