El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha emitido una alerta debido a la llegada de una masa de aire ártico que generará un ambiente de gélido a muy frío en gran parte del país. Este fenómeno provocará un evento de Norte muy fuerte en el litoral del golfo de México, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec, manteniendo bancos de niebla densos en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
Para la Ciudad de México y el Valle de México, el pronóstico indica que el ambiente frío persistirá, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 0 y 5 grados Celsius en las zonas montañosas de la capital y el estado de Morelos. En el resto del país, la intensidad del frío será aún mayor, afectando principalmente a las regiones serranas del norte y centro con heladas severas.
Temperaturas mínimas extremas: ¿En qué estados bajará el termómetro a -15 grados?
De acuerdo con el reporte del SMN, las temperaturas más bajas durante la mañana se registrarán en las zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila, donde el termómetro podría descender de -15 a -10 grados Celsius con presencia de heladas.
Otros estados que enfrentarán temperaturas críticas son:
• De -10 a -5 grados: Zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.
• De -5 a 0 grados: Zonas serranas de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Evento de Norte muy fuerte y rachas de viento de hasta 110 km/h
La masa de aire ártico impulsará vientos de gran intensidad. Se pronostica un evento de Norte con rachas de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), acompañado de oleaje de 4 a 5 metros de altura.
En otras regiones, la velocidad del viento y el oleaje se distribuirán de la siguiente manera:
• Veracruz: Rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 3 a 4 metros.
• Quintana Roo: Rachas de 50 a 70 km/h.
• Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán: Rachas de 40 a 60 km/h.
El SMN advierte que estos vientos fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Pronóstico de lluvias y recomendaciones ante el frío intenso
Además del descenso térmico, se prevén lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar deslaves o inundaciones en zonas bajas.
Debido a estas condiciones, las autoridades recomiendan a la ciudadanía abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Es fundamental mantenerse informado a través de los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional para prevenir riesgos derivados de este evento climático.
