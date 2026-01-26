El avance del Frente Frío 31 en el norte del país provocó que las dependencias estatales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciaran la suspensión de clases para este martes o ajuste de horarios para el resto de la semana en planteles de educación básica en al menos cuatro entidades de México.

¿Cuáles son los estados que suspenden clases mañana martes 27 de enero?

En el caso de las autoridades educativa de Chihuahua informaron que se suspenden clases presenciales para mañana en nivel escolar básico, pero que " se establece la modalidad a distancia ".

La Secretaría de Educación y Cultura de Sonora informó que para evitar exponer a la comunidad estudiantil de escuelas públicas y particulares de nivel básico de sus 72 municipios a los efectos del frío extremo en la entidad se tomarán las siguientes medidas:

El turno matutino entrará una hora más tarde

El turno vespertino saldrá una hora antes de lo habitual

La modificación temporal de horario de clases arrancó este lunes y estará vigente hasta el jueves 29 de enero

En contraste, las autoridades de Nuevo León a nte la llegada de los efectos del Frente Frío 31 que está reportando temperaturas bajo cero y heladas en la zona fronteriza con México, dejó a consideración de los padres de familia la asistencia de los estudiantes a los planteles educativos este martes 27 de enero de 2026.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Puebla anunció la suspensión de clases para este martes 27 de enero en las 5 mil 836 escuelas de la Sierra Norte y Nororiental.

¿Cuáles son los municipios donde no hay clases mañana?

En el caso de Puebla, las autoridades locales publicaron una lista de los municipios donde no habrá clases este martes 27 de enero por el descenso de la temperatura, entre los que están:

Ahuacatlán

Ahuazotepec

Amixtlán, auixtla,

Camocuautla

Coatepec

Cuautempan

Chiconcuautla

Chignahuapan

Honey

Francisco Z. Mena

Hermenegildo Galeana

Huachinango

Huitzilan de Serdán

Ixtacamaxtitlán

Jalpan

Jopala

Juan Galindo

Naupan

Pahuatlpan

Pantepec

San Felipe Tepetlán

Tepango de Rodríguez