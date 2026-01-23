TE RECOMENDAMOS

Una poderosa tormenta invernal en asociada a aire ártico y un vórtice polar, ya comienza a tener impactos directos en México, principalmente en el norte, noreste y centro del país, de acuerdo con autoridades federales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta por un , derivado de la interacción de la Tercera Tormenta Invernal, el Frente Frío 31, una masa de aire ártico y un río atmosférico.

¿Afectará la tormenta de Estados Unidos a México?

Sí. El descenso de aire ártico proveniente de Estados Unidos ya impacta a México, provocando temperaturas extremas, vientos intensos, lluvias fuertes, nieve, aguanieve y lluvia engelante.

Estados de México más afectados por el temporal invernal

Los estados con mayor riesgo son:

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Zacatecas
  • Sonora
  • Baja California
  • Sinaloa
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Veracruz

En zonas serranas de Chihuahua se esperan temperaturas de hasta -20 °C, mientras que en el Golfo de México habrá un evento de Norte intenso con oleaje elevado.

Riesgos por lluvia engelante, nieve y viento

Las autoridades advierten sobre carreteras congeladas, caída de árboles, postes eléctricos y cortes de energía, además de un alto riesgo para automovilistas por la presencia de hielo negro.

Recomendaciones ante el frío extremo en México

Protección Civil recomienda:

  • Vestir en capas y evitar cambios bruscos de temperatura
  • No usar braseros o calentadores sin ventilación
  • Evitar viajes innecesarios en zonas con nieve o hielo
  • Mantenerse informado por canales oficiales
