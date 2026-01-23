TE RECOMENDAMOS
Una poderosa tormenta invernal en Estados Unidos y Canadá, asociada a aire ártico y un vórtice polar, ya comienza a tener impactos directos en México, principalmente en el norte, noreste y centro del país, de acuerdo con autoridades federales.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta por un temporal invernal severo, derivado de la interacción de la Tercera Tormenta Invernal, el Frente Frío 31, una masa de aire ártico y un río atmosférico.
¿Afectará la tormenta de Estados Unidos a México?
Sí. El descenso de aire ártico proveniente de Estados Unidos ya impacta a México, provocando temperaturas extremas, vientos intensos, lluvias fuertes, nieve, aguanieve y lluvia engelante.
Estados de México más afectados por el temporal invernal
Los estados con mayor riesgo son:
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Zacatecas
- Sonora
- Baja California
- Sinaloa
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
En zonas serranas de Chihuahua se esperan temperaturas de hasta -20 °C, mientras que en el Golfo de México habrá un evento de Norte intenso con oleaje elevado.
Riesgos por lluvia engelante, nieve y viento
Las autoridades advierten sobre carreteras congeladas, caída de árboles, postes eléctricos y cortes de energía, además de un alto riesgo para automovilistas por la presencia de hielo negro.
Recomendaciones ante el frío extremo en México
Protección Civil recomienda:
- Vestir en capas y evitar cambios bruscos de temperatura
- No usar braseros o calentadores sin ventilación
- Evitar viajes innecesarios en zonas con nieve o hielo
- Mantenerse informado por canales oficiales
