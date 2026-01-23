El exolímpico canadiense Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos y que es comparado con Joaquín 'El Chapo' Guzmán, fue capturado el jueves por la noche en México y será extraditado a Estados Unidos, informó este viernes el FBI.

"Ryan James Wedding fue detenido en México anoche. Está siendo trasladado de México a Estados Unidos a través del FBI para enfrentar la justicia", anunció en un comunicado el director de la agencia policial, Kash Patel, quien se encuentra en México para reunirse con el secretario mexicano de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

¿Por qué arrestaron a Ryan Wedding, exolímpico canadiense en Salt Lake City 2002?

Wedding ha estado escondido en México durante más de una década y desde 2024 afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de 'snowboard'.

El director del FBI, Kash Patel, declaró durante una rueda de prensa entonces que Wedding era uno de los peores narcotraficantes de Norteamérica.

" Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de 'El Chapo' Guzmán ", afirmó.

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que "Wedding es un exolímpico canadiense que ahora es el líder de una organización criminal transnacional", la cual mueve cada año 60 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

¿Quién ese Ryan Wedding, exatleta olímpico comparado con "El Chapo" Guzmán?

Wedding pasó de ser un atleta olímpico en 2002 a ser arrestado y sentenciado en 2010 a 48 meses de prisión por intentar transportar a Canadá 24 kilos de cocaína desde San Diego, California.

Tras cumplir su condena, Wedding fue extraditado en 2011 a Canadá, donde intentó organizar el transporte de toneladas de droga para el Cartel de Sinaloa, la organización de 'El Chapo' Guzmán.

Cuando estaba a punto de ser detenido por la Policía canadiense, Wedding huyó a México desde donde ordenó el asesinato de varias personas y dirigió su red de narcotráfico.