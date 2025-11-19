Estados Unidos anunció este miércoles que eleva de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar al canadiense Ryan Wedding, un exsnowboarder olímpico acusado de traficar drogas desde México.

Asimismo, la Administración de Donald Trump impuso sanciones financieras contra el canadiense, junto a nueve personas y nueve empresas vinculadas.

Wedding, quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos).

Según el Departamento de Estado, tras su carrera deportiva se dedicó al narcotráfico y su última base de operaciones conocida es México.

"Él controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo. Actualmente es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá", dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en una rueda de prensa.

Además, Wedding colabora estrechamente con el Cartel de Sinaloa y es responsable de traficar cada año unas 60 toneladas de cocaína colombiana hacia Los Ángeles, utilizando para ello camiones procedentes de México, agregó Bondi.

Wedding está acusado en Estados Unidos por los delitos de dirigir una empresa delictiva, asesinato y conspiración para la distribución de cocaína.

La fiscal anunció nuevos cargos contra el canadiense por intimidación de testigos y asesinato, después de que un testigo federal del caso fuera asesinado en 2024 en Medellín.

Esta nueva recompensa se anuncia mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utiliza los aranceles para presionar a sus vecinos de México y Canadá a frenar el tráfico de fentanilo que llega a territorio estadounidense. E