La aparición de un moretón visible en la mano izquierda del presidente Donald Trump durante el Foro Económico Mundial de Davos 2026 ha generado dudas y preocupación en redes sociales y sobre el estado de salud del mandatario estadounidense, de 79 años.

Las imágenes, captadas por la agencia AFP, muestran una marca de color púrpura en el dorso de su mano mientras Trump participaba en la presentación de su nuevo “Consejo de Paz”, un organismo impulsado por su administración tras el conflicto entre Israel y Hamás.

No es la primera vez que se observan marcas similares en las manos de Trump. En meses recientes, fotografías oficiales también mostraron moretones en su mano derecha, lo que ha llevado a médicos consultados por medios estadounidenses a señalar que este tipo de lesiones pueden estar relacionadas con procedimientos médicos comunes, uso de medicamentos anticoagulantes o simples golpes accidentales, especialmente en personas de edad avanzada.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido un comunicado oficial sobre el origen del moretón, y no existen reportes médicos que indiquen una condición grave.

Mientras tanto, la imagen del moretón se ha viralizado, alimentando debates sobre transparencia médica, salud presidencial y el impacto simbólico de la imagen pública del mandatario.