El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que ha perdido el respeto por Noruega desde que no fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, cuya sede está en Oslo, porque no se cree que el Gobierno noruego no ejerza un "control tremendo" sobre el galardón.

"Perdí mucho respeto por Noruega, y creo firmemente que Noruega controla el Premio Nobel ", aseguró en una rueda de prensa en la Casa Blanca para destacar los logros del primer año de su segundo mandato.

Las palabras de Trump llegan un día después de que el mandatario le comunicara en una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que no se sentía en "la obligación de pensar únicamente en la paz" teniendo en cuenta que el país europeo "decidió" no concederle el Nobel.

En su mensaje a Støre, el republicano advirtió que a partir de ahora se regirá por "lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos" y vinculó sus amenazas de anexionarse a Groenlandia al no haber conseguido esa distinción.

"Tienen que entender que puse fin a ocho guerras", repitió el presidente a los periodistas este martes al ser preguntado por la misiva al líder noruego. "Y no lo hice por un Premio Nobel. Lo hice porque estoy salvando muchas vidas. Estoy tratando de resolver la última. Estoy tratando de resolver la de Rusia y Ucrania", agregó.

"Creo que Noruega tiene un control tremendo sobre quién conoce al Premio Nobel, a pesar de lo que digan", insistió.

Tras darse a conocer el contenido de la misiva de Trump, Støre reafirmó este lunes el rechazo de su Gobierno ante las reiteradas amenazas de Trump sobre hacerse con el control de Groenlandia, un territorio autónomo bajo dominio de Dinamarca, y aseguró que el apoyo a Copenhague es "total".

"En lo que respecta al Nobel de la Paz, le he explicado a Trump varias veces de forma clara lo que es sabido, que es un Comité Nobel independiente y no el Gobierno noruego el que otorga el premio", afirmó el noruego.

El Comité Noruego del Nobel concedió su distinción de 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien le dedicó el galardón al estadounidense, que lo ha codiciado abiertamente.

Luego, en una reunión en la Casa Blanca el pasado 15 de enero, Machado le entregó la medalla del Nobel a Trump como muestra de gratitud por la operación militar estadounidense que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de mes.

Desde Oslo, el Comité del Nobel de la Paz recordó que la distinción es intransferible.