El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que le "encantaría" involucrar a la líder opositora en la transición política en Venezuela.

Machado le entregó a Trump su medalla del, que recogió en diciembre.

Machado es "una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble. Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría", dijo.

