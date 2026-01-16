TE RECOMENDAMOS

Trump lo llamó “una locura”, pero Bad Bunny conquista la Super Bowl 2026 y promete un show histórico. VIDEO

Jimmy Kimmel ofrece sus premios a Trump si saca al ICE de Minneapolis tras el Nobel regalado. VIDEO

La presidente interina venezolana "está recibiendo órdenes" de Estados Unidos y no controla la situación en el país, aseguró este viernes la líder opositora María Corina Machado.

"Ella no está en un acuerdo ni cómoda. Ellá está recibiendo órdenes porque al final si algo demostró el 3 de enero es que tenía que haber una amenaza real" declaró, en alusión al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York.

"Esto no tiene nada que ver con una tensión o una decisión entre Delcy Rodríguez o yo. Esto es acerca de un cártel y de la justicia", añadió en rueda de prensa en Washington.

