La presidente interina venezolana Delcy Rodríguez "está recibiendo órdenes" de Estados Unidos y no controla la situación en el país, aseguró este viernes la líder opositora María Corina Machado.

"Ella no está en un acuerdo ni cómoda. Ellá está recibiendo órdenes porque al final si algo demostró el 3 de enero es que tenía que haber una amenaza real" declaró, en alusión al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York.