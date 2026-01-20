El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó este martes con que aún está "a tiempo" de ponerle su nombre al Golfo de México, rebautizado como 'Golfo de Estados Unidos' a su regreso a la Casa Blanca hace un año, insistiendo en que su equipo no rechaza casi ninguna de sus ideas.

"Iba a llamarlo el Golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. Quería hacerlo. (...) El Golfo de Trump suena bien de todos modos, quizá podamos hacerlo. Aún estamos a tiempo", dijo en una rueda de prensa para destacar los logros del primer año de su segundo mandato.