La llegada de una tormenta invernal con temperaturas bajo cero ha disparado las alertas en varias regiones de México como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, mientras que en Estados Unidos y Canadá se encuentran en emergencia debido a un vórtice polar que amenaza a millones de personas para este fin de semana.

Por lo anterior, expertos advierten sobre un riesgo frecuente que pondría en peligro a miles de viviendas: tuberías congeladas que pueden reventar y provocar fugas severas de agua.

TAMBIÉN LEE: Estos son los estados de EU en emergencia por la tormenta invernal histórica

Autoridades recomiendan actuar antes de que el frío extremo se intensifique. Aquí te explicamos cómo puedes proteger las tuberías y evitar daños que impidan que tengas el vital líquido en una emergencia climática como la que se vive ahora mismo en Norteamérica.

¿Cómo proteger las tuberías para que no se congelen?

Con la entrada del frente frío 30 y la tormenta invernal, las tuberías más vulnerables al clima extremo son las que están en:

Exteriores

Azoteas

Cocheras

Patios

TAMBIÉN LEE: Tormenta invernal “Fern” congela a EU: frío ártico, nieve récord y apagones masivos amenazan a 175 millones

Los expertos recomiendan cubrirlas de inmediato con:

Espuma aislante

Hule espuma

Trapos gruesos asegurados con cinta

Esta medida ayuda a conservar el calor y es una de las formas más efectivas de prevenir tuberías congeladas durante las madrugadas.

Durante las noches más frías del frente frío, se recomienda dejar correr un goteo constante en llaves interiores y exteriores.

El movimiento del agua impide que se estanque y se congele dentro de la tubería, reduciendo el riesgo de rupturas.

FOTOS: Compras de pánico en Estados Unidos: pan y sal se agotan ante la llegada de una tormenta invernal histórica

Cerrar y drenar llaves exteriores antes de que baje más la temperatura

Si tienes llaves de jardín o tomas exteriores:

Cierra la válvula principal

Vacía completamente la tubería

Cuando el agua se congela, se expande, y esto puede provocar que las tuberías revienten sin previo aviso.

Mantener la casa templada es clave durante el frente frío

Aunque no estés en casa, no apagues totalmente la calefacción. Los especialistas recomiendan mantener la temperatura interior por encima de los 12 a 15 °C para proteger las tuberías internas.

Abrir gabinetes del fregadero ayuda en noches bajo cero

En cocinas y baños pegados a muros exteriores, abre los gabinetes bajo el fregadero.

Lo anterior permitirá que el aire caliente circule alrededor de las tuberías y reduce el riesgo de congelamiento durante el frente frío.

Sellar rendijas evita la entrada de aire helado

Revisa puertas, ventanas y paredes por donde pasen tuberías .El aire frío directo es una de las principales causas de tuberías congeladas en invierno.

Qué hacer si una tubería ya se congeló por temperaturas bajo cero

No uses fuego ni sopletes, ya que puedes causar incendios o dañar la instalación.

En su lugar es mejor usar aire tibio de secadora toallas calientes.

Si no se descongela, llama de inmediato a un plomero profesional.