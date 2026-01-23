El estado de Nueva York se unió a los que han declarado emergencia por la gran tormenta invernal que afectará a gran parte de Estados Unidos este fin de semana y que se espera que provoque cortes de electricidad, caída de árboles, temperaturas gélidas, fuertes nevadas, hielo y una ola de frío que impactará a millones de personas.

ESTADOS DE EU EN ALERTA POR SEVERA TORMENTA INVERNAL

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul declaró hoy el estado de emergencia ante la llegada del temporal, aumentando así a al menos 14 el número de Estados que han dado este paso, lo que les permite agilizar la movilización de recursos y prepararse para la tormenta.

También figuran:

Kentucky

Alabama

Missouri

Arkansas

Louisiana

Mississippi

Tennessee

Georgia

Kansas

Texas

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Virginia

Washington D.C.

"Los neoyorquinos están acostumbrados al clima invernal, pero no debemos tomar a la ligera el pronóstico de este fin de semana. Declaro el estado de emergenci a para asegurar que los líderes locales tengan las herramientas necesarias para mantener sus comunidades seguras", indicó Hochul en una conferencia de prensa.

La gobernadora hizo un llamado al público a no arriesgar y tomar medidas para prepararse antes de que llegue el fenómeno invernal, que algunos expertos aseguran que podría ser histórica, y que podría dejar entre 12 y 18 pulgadas de nieve en la ciudad y otras zonas.

El temporal ha provocado cancelaciones de más de mil vuelos para el sábado y que muchas personas acudan a los comercios para comprar lo necesario para afrontar el largo y frío fin de semana, dejando a muchos negocios con los estantes vacíos, como muestran imágenes que ya circulan en redes y medios.

Se esperan nevadas de hasta dos pulgadas o más por hora en las franjas de nieve más intensas, lo que reducirá la visibilidad en las carreteras del estado de Nueva York.

"Esté atento a los pronósticos locales, abastézcase de artículos esenciales como alimentos y medicamentos, asegúrese de que su auto tenga gasolina, planifique quedarse en casa", advirtió Hochul.

La División de Seguridad Nacional y Servicios del Estado también emitió una alerta en X: "El frío extremo afectará al estado esta noche, con temperaturas que alcanzarán los -40 °F en algunas zonas".

Mamdani: "Nueva York está lista para el temporal"

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, aseguró más tarde en otra rueda de prensa que la Gran Manzana "está lista" para enfrentar las inclemencia del tiempo.

Aseguró que, desde mañana, cuentan con 2,000 trabajadores de saneamiento en turnos 12 horas para echar sal en las calles "en cuanto veamos el primer copo de nieve".

Igualmente, indicó que, ante el código azul vigente por las gélidas temperaturas, se están redoblando esfuerzos con las personas sin hogar para intentar que se alojen en refugios, "para que no tengan que dormir a la intemperie" con temperaturas tan bajas.

En cuanto a si habrá clases escolares el lunes, Mamdani que afronta su primera gestión crítica como alcalde, dijo que tomará esa decisión el domingo.

"Estaremos preparados. Si algo se intensifica, la ciudad también intensificará su estrategia", afirmó.

El metro, el mayor sistema de transporte de la ciudad, estará completamente operativo, según su director, Janno Lieber.

"Tenemos planes detallados para tormentas como esta para proteger nuestra red, proteger a los pasajeros, proteger el sistema", aseguró.

Mientras, en el vecino estado de Nueva Jersey vigilan de cerca la trayectoria de la tormenta y han pedido a los vecinos que estén atentos a las actualizaciones.

La nueva gobernadora de este estado, la demócrata Mikie Sherril, que juró al cargo el 20 de enero, ha exhortado a los residentes que se preparen y se queden en sus hogares.

En Connecticut, su gobernador, Ned Lamont, activó este viernes el Protocolo de Clima Frío Severo, que permanecerá vigente hasta el mediodía del miércoles, debido a una ráfaga de aire extremadamente frío que afectará al Estado durante este período.

El propósito del protocolo es garantizar que las poblaciones más vulnerables reciban protección contra el frío intenso, que puede ser mortal si se exponen a la intemperie durante períodos prolongados.