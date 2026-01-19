Si tienes uno o más gatos en casa, ¡toma nota! Autoridades médicas y organizaciones a favor del cuidado y protección de los felinos están alertando por un peligroso virus que puede poner en riesgo su salud y conducirlos a la muerte.

En las últimas semanas se ha comentado el aumento de casos de panleucopenia felina (PF), una enfermedad viral altamente contagiosa entre los gatos, ocasionada por el parvovirus felino (FPV).

Sigue leyendo para conocer todos los detalles de esta peligrosa enfermedad y cómo debes actuar para proteger a tu mascota.

¿Qué es la panleucopenia felina y qué tan peligrosa es para los gatos?

La panleucopenia felina es una de las enfermedades virales más graves en gatos, especialmente en cachorros, y sigue siendo una causa importante de mortalidad felina en todo el mundo a pesar de que la enfermedad es poco común hoy en día gracias a las vacunas efectivas y desarrollo de medicamentos para combatirlo.

Conocida también como moquillo felino, esta infección altamente contagiosa puede provocar la muerte de tu gato en pocos días si no se detecta y trata a tiempo. Cabe destacar que el moquillo felino no es el mismo que el moquillo canino, aunque sus nombres se parezcan. Ambas enfermedades son causadas por diferentes virus y ninguna es transmisible a los humanos.

La panleucopenia es causada por el virus de la panleucopenia felina, un tipo de parvovirus extremadamente resistente al ambiente. Puede sobrevivir durante meses, hasta un año completo, en superficies, ropa, platos de comida y areneros, lo que facilita su rápida propagación incluso sin contacto directo entre gatos.

¿Cuáles son los síntomas de la panleucopenia felina y cómo ataca a los gatos?

Este virus ataca principalmente las células que se reproducen con rapidez, como las de la médula ósea, el intestino y el sistema inmunológico. Al destruir los glóbulos blancos, deja al gato sin defensas, exponiéndolo a infecciones secundarias severas que complican aún más su recuperación, explican los expertos de American Veterinary Medical Association (AVMA).

Los síntomas de la panleucopenia felina suelen aparecer de forma repentina. Los más comunes incluyen:

Fiebre alta

Vómitos persistentes

Diarrea severa (a veces con sangre)

Deshidratación

Debilidad extrema

Pérdida de apetito

Letargo

En gatitos, la enfermedad puede avanzar de manera fulminante, entre 1 y 2 días. En casos avanzados, los gatos adoptan una postura encorvada por el dolor abdominal y pueden presentar temblores o colapso. La mortalidad es especialmente alta en gatos jóvenes no vacunados, lo que convierte a esta enfermedad en una emergencia veterinaria.

¿Cómo se infectan los gatos?

El contagio ocurre principalmente por contacto con heces, vómitos o secreciones de un gato infectado, así como por objetos contaminados.

Las personas también pueden actuar como vectores pasivos al transportar el virus en zapatos o manos, incluso si no tienen gatos enfermos en casa, así que mucho ojo cuando llegues a casa de la calle con los zapatos sucios o la ropa contaminada, incluso si tocaste a algún gato en el camino y no te lavas las manos rápido y correctamente puedes aumentar el riesgo de enfermedad en tus mascotas.

El tratamiento de la panleucopenia no elimina el virus directamente, pero se enfoca en soporte intensivo, destaca la AVMA: fluidoterapia para evitar la deshidratación, control de vómitos y diarrea, antibióticos para prevenir infecciones secundarias y aislamiento estricto del gato afectado.

La mejor forma de proteger a los gatos es la vacunación oportuna, considerada altamente efectiva contra la panleucopenia felina.

El esquema de vacunación de la triple felina comienza desde las 6–8 semanas de edad y requiere refuerzos, especialmente en gatos que viven en exteriores, refugios o gatos domésticos que salen con frecuencia a la calle o a áreas donde convivan otros gatos callejeros.

Además, es fundamental mantener una higiene estricta, desinfectar con productos adecuados (como soluciones con cloro o creolina), evitar el contacto con gatos enfermos y acudir de inmediato con un especialista ante cualquier síntoma.