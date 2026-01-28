El empresario Heriberto Vargas, conocido por su iniciativa de regalar un auto a la pareja que diariamente carga a sus bebés junto con sus tanques de oxígeno en la Ciudad de México, informó que sufrió un robo en su negocio, hecho que puso en duda si seguiría apoyando a los padres de los pequeños. No obstante, el hombre, originario de Monterrey, no ha cancelado su plan de ayudar, ya que incluso reveló la fecha en la que hará la entrega del vehículo.

¿Recuerdas a los padres que fueron captados en la CDMX, recorriendo las calles, cargando a sus hijos y sus tanques de oxígeno? La historia conmovió a miles de usuarios de redes sociales y al público en general, situación que desató una búsqueda con la idea de localizarlos y apoyarlos.

Una vez que se dio con su paradero, Heriberto Vargas se comunicó con ellos y establecieron la fecha en la que se llevaría a cabo la entrega del auto que él les regalará, con el objetivo de que se apoyen para los traslados con los pequeños, quienes se encuentran en una situación complicada de salud.

A través de un video en su cuenta de TikTok, Valeria, la mamá de los dos bebés, reveló que sus hijos tienen una enfermedad llamada "Displasia broncopulmonar", un padecimiento que puede presentarse en bebés prematuros.

En medio de toda esta situación, Vargas publicó en su cuenta de Facebook que habían robado su negocio: “Se metieron a robar, aquí seguimos chambeando y laborando como siempre. Todo el dinero que se llevaron no cambia nada. Ojalá y les sirva para algo, y no para seguir aprendiendo y haciendo puras pndjadas bola de huevones. Los vamos a encontrar. De eso estén seguros. UMotors no se detiene”, escribió el empresario.

Aunque el robo lo colocó en una situación complicada, la solidaridad del empresario se mantuvo firme, pues un par de días antes de lo sucedido, compartió la fecha en la que estaría entregando el auto a los padres y, hasta ahora, no ha cancelado el apoyo.

El empresario confirmó que la entrega del carro se llevará a cabo del 6 al 15 de febrero; así lo anunció: “A veces la vida te pone historias que no puedes ignorar. Hoy toca cumplir con el corazón. Gracias a Dios por permitirnos ser parte de este momento tan especial. Del 6 al 15 de febrero se estará realizando la entrega del coche. Un momento que no solo llena de alegría a una familia, sino que todo México se llena de felicidad, porque esta historia la vio mucha gente y tocó muchos corazones. Gracias a Dios por permitirnos ser parte de esto”.

De igual forma, finalizó su mensaje con las siguientes palabras: ”Entiendo que mucha gente pregunta y quiere saber más, pero esto es una buena obra que se hace con respeto y de corazón, no algo para estarlo anunciando o gritando a los cuatro vientos (...) las cosas hechas con el corazón no necesitan ruido, necesitan compromiso”.