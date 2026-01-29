Una nueva historia se suma a las consecuencias de los amplios operativos de los agentes del ICE desplegados en Texas. Wael Tarabishi, un joven con discapacidad muscular, murió después de que su padre Maher, quien era su principal cuidador, fuera arrestado por agentes del ICE.

La familia Tarabishi informó este jueves que en medio de su lucha para que padre e hijo se reencontraran, se realizará el funeral del joven, quien falleció el pasado 25 de enero.

"¡Un funeral sin Maher! Esto es un crimen de derechos humanos ", sentenciaron en "Free Maher Tarabishi", plataforma habilitada para documentar el caso

De acuerdo con la información de la cuenta creada por la cuñada de Wael, el joven, de 30 años, sufría "la enfermedad de Pompe , una condición rara y progresiva que causa una grave debilidad muscular , la cual lo mantenía en cama o inmovilizado en silla de ruedas.

Por ello, su padre, Maher, se había enfocado en ser su principal cuidador, encargándose desde bañarlo hasta darle de comer.

Pero todo cambio durante una redada migratoria desplegada en Texas el 28 octubre de 2025, Maher fue arrestado y llevado a un centro de detención donde ha permanecido encerrado hasta la fecha.

Durante estos meses, la familia de Wael Tarabishi documentó el deterior físico y emocional que sufrió el joven tras ser separado de forma abrupta de su cuidador.

A su vez, también protestaron en las calles para exigir la liberación del hombre, quien señalan es extranjero, tiene varias décadas viviendo en Estados Unidos y cumplía con sus citas ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Pese a la intervención de un abogado y presión mediática del caso, que fue ganando atención a medida en que se registraron otras detenciones, aparentemente irregulares, la agencia de inmigración rechazó liberarlo.

Mientras su padre estaba en un centro de detención, Wael fue ingresado en al menos dos ocasiones a emergencias y fue sometido a dos cirugías, hechos que no habían ocurrido desde hace 15 años.

"Los médicos no esperaban que Wael viviera más allá de los 10 años. Bajo el cuidado de Maher, sobrevivió hasta la edad de 30. Wael era la persona de más edad que vivía con la enfermedad de Pompe en el estado de Texas ", se lee entre los posteos del caso.

Tras revelarse su muerte, la familia Tarabishi exigió nuevamente la liberación de Maher, pero en esta ocasión ya no para cuidar a su hijo, sino para asistir a su funeral.

Ante la negativa, emitieron un pronunciamiento criticando la política migratoria implementada por las autoridades estadounidenses.

"Wael murió luchando por su vida e ICE todavía mantuvo a Maher encerrado. ¿Cómo está permitido esto en América?"