La situación migratoria en Estados Unidos ha estado marcada por un clima de tensión y una intensificación en las acciones ofensivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ante este panorama, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) recalca que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, están protegidas por la Constitución de los Estados Unidos y cuentan con derechos fundamentales que pueden ejercer en encuentros con agentes policiales o de inmigración.

Aunque recienremente ha habido muchas violaciones a los derechos por parte de agentes de ICE, recomiendan conocer los derechos. Aquí las recomendaciones y protecciones que ACLU ofrece para saber cómo actuar si ICE llega a tu hogar o lugar de trabajo.

1. Derechos constitucionales de las personas indocumentadas

Según la ACLU, toda persona en territorio estadounidense tiene derechos garantizados, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio. Entre ellos destacan:

Derecho al debido proceso.

Derecho a representación legal.

Derecho a no ser registrado ni sufrir incautaciones injustificadas.

Derecho a no ser arrestado o detenido sin una causa legal válida.

Derecho a grabar interacciones con las autoridades, siempre que no interfiera con sus funciones.

Conocer estos derechos —y ejercerlos de manera segura— es esencial para intentar protegerte en caso de una redada o visita de ICE.

2. Si la policía o ICE llegan a tu casa

La ACLU recomienda varios pasos para minimizar riesgos y proteger tus derechos:

Mantén la puerta cerrada.

Hablar con los agentes a través de la puerta es más seguro. Abrirla puede interpretarse como “consentimiento” para entrar.

Comunica información importante sin abrir la puerta.

Puedes mencionar, si aplica:

Presencia de niños, personas mayores o dependientes.

Embarazo, lactancia o condiciones médicas.

Responsabilidades de cuidado de terceros.

Tienes derecho a permanecer en silencio, incluso si existe una orden judicial.

No estás obligado a permitir la entrada a tu hogar sin una orden judicial firmada por un juez estatal o federal. Órdenes de deportación (formulario I‑205) NO autorizan la entrada a la vivienda.

Puedes grabar la interacción.

Cómo verificar una orden judicial

Pide que te muestren la orden por la ventana o bajo la puerta. Debe incluir:

Nombre de la corte.

Nombre del juez y su firma.

Dirección exacta del domicilio.

Alcance del registro autorizado.

Si no estás seguro, puedes pedir tiempo para contactar a un abogado antes de abrir.

Qué NO debes hacer

No mientas ni entregues documentos falsos.

No firmes nada sin asesoría legal.

No intentes resistirte si los agentes entran por la fuerza.

No proporciones información sobre terceros; puedes decir: “No quiero responder preguntas”.

3. Si agentes de ICE llegan a tu lugar de trabajo

La ACLU indica que ICE puede ingresar sin permiso únicamente a áreas públicas del lugar de trabajo. Para entrar a zonas privadas (oficinas, áreas de empleados, bodegas), necesitan:

Consentimiento del propietario/gerente o

Una orden de registro firmada por un juez.

Tus derechos en el trabajo

Puedes decir en voz alta que no autorizas el registro de tus pertenencias.

Tienes derecho a guardar silencio.

No estás obligado a revelar tu estatus migratorio.

Puedes grabar la interacción, sin interferir.

Frases útiles recomendadas por ACLU

“No doy consentimiento para que entren”.

“Deseo ejercer mi derecho a permanecer en silencio”.

“Quiero hablar con un abogado lo antes posible”.

Ante el aumento de acciones migratorias, es fundamental conocer y ejercer tus derechos posibles. Mantener la calma, no abrir la puerta sin una orden válida, no firmar documentos sin asesoría y ejercer tu derecho al silencio pueden hacer una gran diferencia en situaciones de riesgo.