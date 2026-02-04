La atención mediática sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar está lejos de apagarse, cada movimiento que hacen o lo que ocurre en torno a ellos se convierte en tema de conversación y en una potencial polémica nueva.

En esta ocasión, la pareja está bajo el escrutinio público debido a una confesión que hizo el cantante Marcelo Ramírez Quintero, conocido en la industria como Chelo Ramírez, sobre sus sentimientos hacia la nieta de Flor Silvestre.

En una reciente entrevista que le dio a La Chicuela, el cantante de orígenes colombianos reveló que ha estado enamorado de Ángela desde hace algunos años, incluso desde antes de que se casara con Nodal el 2024.

Según contó, el amor que le tiene a Aguilar lo inspiró a escribirle una canción en 2023, llamada Para hacerme viral, misma que hizo para llamar su atención en redes sociales.

“Le hice una canción que se llama Para hacerme viral. Y le digo: ‘Te hice esta para hacerme viral, para que TikTok hiciera lo suyo, que mi sueño se hiciera real para que fuera tuyo’”, contó el cantante.

Dicha canción fue lanzada a través de todas las plataformas streaming, incluido TikTok, en julio de 2023, casi un año antes de que Ángela confirmara su relación con Nodal y posterior boda.

En la misma entrevista, Chelo habló sobre el matrimonio de Ángela y Christian, señalando que aún tiene la esperanza de que terminen y exista algún vínculo con ella en un futuro. “Uno nunca sabe”, dijo el originario de Medellín.

Aunque espera que Ángela termine con su esposo, dijo que la pareja se ve bien junta a pesar de todos los escándalos: “Me encanta, es una mamacita, aparte es demasiado talentosa. Me parece muy lindo lo que pasó, porque siento que son dos personas que se deben entender muy bien. O sea, al final tienen como el mismo estilo, hacen lo mismo”, dijo.

Chelo Ramírez hizo sus comentarios en medio de los preparativos de la boda religiosa de Nodal y Ángela. Según adelantó la cantante el año pasado, su boda ocurrirá en mayo, casi un año después de haber hecho público su romance con el viaje a Roma.

Hasta el momento no se sabe cuándo será, pero se comenta que será en el rancho familiar El Soyate, ubicado en Zacatecas.