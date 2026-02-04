Kim Kardashian causó revuelo en redes sociales luego de compartir una atrevida sesión fotográfica para San Valentín, en la que modeló un diminuto conjunto de lencería temática.

La modelo y empresaria recurrió a su cuenta de Instagram para promover la colección del 14 de febrero lanzada a través de su marca de moda Skims. En las imágenes, Kim aparece luciendo su impresionante silueta llena de curvas, ataviada con un bikini de hilo de cintura baja en color blanco y un top tank rosa baby con la frase “Te deseo” impresa en el frente.

La estrella de The Kardashians presumió su belleza definida con maquillaje bronceado, sombras marrones en los párpados, blush rosado y labial nude, mientras que su cabello negro azabache con extensiones onduladas se mostró peinado con raya en medio y mechones cortos en los costados del rostro.

Previo a esta serie de fotografías, la socialité, de 45 años, publicó una sesión luciendo un conjunto lencero negro, hecho con encaje y malla negra, también de su colección de San Valentín.

La viralización de sus recientes publicaciones en redes sociales ocurre a la par de que se afirmara que inició un nuevo romance con el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Durante el fin de semana, Kim y Lewis fueron el tema de conversación en internet después de que se compartieran imágenes de ambos disfrutando de una escapada vacacional por Europa.

Una fuente cercana a ambas celebridades afirmó que están en una relación romántica y que están haciendo todo lo posible por que funcione debido a que viven distanciados y cada quién tiene su agenda de trabajo llena.

“Kim y Lewis tienen agendas de trabajo tan intensas que están ansiosos por pasar el mayor tiempo posible juntos”, reveló una fuente al medio The Sun. “En este momento, son inseparables y están adaptando sus citas a los compromisos laborales de Kim”, agregó la fuente.

Kim y Hamilton fueron vistos disfrutando de una escapada por Oxfordshire, Inglaterra y posteriormente en París, Francia.

La fuente aseguró al medio: “Kim y Lewis mantienen su relación muy discreta”. Sin embargo, los paparazzis han sabido acercarse a ellos y captarlos juntos en varias ocasiones, una de ellas cuando tomaron un avión privado hacia Francia.

“Su trabajo es muy importante para ella, pero todo lo que puede hacer es compaginarlo con pasar tiempo con Lewis”, añadió la fuente.

“Ambos están acostumbrados a viajar por todo el mundo mientras trabajan, así que hacerlo juntos significa que pueden pasar tiempo juntos”, detalló.

Previo a este nuevo romance, Hamilton fue vinculado con la actriz Sofía Vergara, mientras que se supo que Kim tenía algún tipo de relación cercana con el rapero Drake; ambos presuntos romances nunca fueron confirmados.